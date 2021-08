Les fabricants de pâtes s'inquiètent d'une pénurie annoncée de blé, avec une hausse des prix à prévoir

Le blé dur va se faire plus rare, ont alerté lundi les fabricants français de pâtes alimentaires. En cause : des problèmes climatiques au Canada et en Europe. "Le dérèglement climatique met en danger le marché des pâtes alimentaires", ont ainsi prévenu le Sifpaf (syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires) et le CFSI (Comité français de la semoulerie industrielle), dans un communiqué conjoint. En cause, "des pluies beaucoup trop abondantes en Europe et une sécheresse sans précédent au Canada", qui conduisent à une "pénurie de blé dur, seule matière première des pâtes alimentaires, et à la flambée historique des prix mondiaux", ont-ils déploré.

Trop chaud au Canada, trop de pluie en France

Le Canada, touché cet été par une vague de chaleur d'une intensité exceptionnelle, est le premier pays producteur de blé dur, dont il représente à lui seul les deux tiers du commerce mondial. Le "dôme de chaleur" qui a affecté le pays, "devrait conduire à une récolte (...) de moins de 4,2 millions de tonnes, soit 32% de moins que la moyenne des cinq dernières années et près de 30% de moins que les prévisions du 20 juillet", selon les chiffres du bureau statistique canadien StatCan, rapportés dans le communiqué. "Avec un stock historiquement bas, il ne sera pas possible d'alimenter le marché mondial avec des blés durs stockés", s'alarment les industriels qui fabriquent les pâtes et la semoule.

À cela s'ajoute "une récolte insuffisante en Europe avec 7,3 millions de tonnes pour un besoin de 9,5", affirment-ils, indiquant que les pluies abondantes qui ont touché la France pendant la floraison et durant la moisson "réduisent fortement le potentiel utilisable de blé dur français pour faire des pâtes alimentaires".

Depuis la mi-juillet, "le prix mondial de référence des blés durs subit une augmentation historique de plus de 30% en quelques semaines, hausse qui pourrait encore fortement s'accélérer lorsque le Canada aura fini de récolter et confirmer une pénurie mondiale de blé dur", selon les industriels. Dans ce contexte, ils demandent aux pouvoirs publics de mettre en place "un plan d'urgence" pour leur permettre d'assurer leur approvisionnement en blé français et de faire en sorte que les distributeurs répercutent "l'explosion du prix du blé dur dans les prix de vente pour traverser cette crise exceptionnelle".

La hausse pourrait être de 20 centimes par kilo - Jean Philippe Lefrançois, directeur d'Alpina

Jean Philippe Lefrançois, directeur d'Alpina qui fabrique notamment des crozets savoyards, passe d'ailleurs son été à négocier avec les agriculteurs pour acheter du blé moins cher, mais aussi avec les distributeurs comme par exemple les supermarchés. Dans les rayons, la hausse du prix pour le consommateur va vite se voir, selon ce professionnel : "Si on prend un paquet de pâtes d'un euro, aujourd'hui la hausse va être de dix centimes. Mais si le cours du blé qui est aujourd'hui estimé à 400 euros la tonne passe à 500 euros, la hausse pour le consommateur sera plutôt de 20 centimes du kilo", explique-t-il. Cette hausse ne se verra que dans quelques mois dans les rayons, précise-t-il à France Bleu Pays de Savoie.