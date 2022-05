Les fabricants de rillettes du Mans obligés d'augmenter leurs prix

Ils subissent, eux aussi, les conséquences de la hausse globale des prix, notamment de l'énergie et des matières premières. Les fabricants de rillettes du Mans, en Sarthe, se retrouvent obligés d'augmenter le prix de cette spécialité, et ils craignent que cela dure.

Dans sa boucherie-charcuterie à Changé (Sarthe), Mickaël Doire a récemment modifié les étiquettes devant ses pots de rillettes du Mans. "Sur un pot moyen, on a augmenté de trente centimes. Je n'avais pas le choix", explique-t-il. Et le président de la Fédération des artisans bouchers-charcutiers de la Sarthe l'affirme, tous ses collègues sont dans la même situation.

Le coût des matières premières grimpe en flèche

Si les fabricants de rillettes du Mans se retrouvent obligés d'augmenter leurs prix, c'est parce que les matières premières ont, elles aussi, augmenter. Mais pas seulement. "On fait face à une augmentation de 15 à 20 % du coût du porc, notamment pour rémunérer les éleveurs au juste prix. Les frais de transport ont également augmenté. Tout comme le plastique pour les pots de rillettes", énumère Mickaël Doire.

Hormis le coût du porc, ce qui coûte le plus cher aux fabricants de rillettes, c'est l'électricité et le gaz. "Le coût de l'énergie a énormément augmenté. Sauf que nos rillettes doivent cuire entre 10 et 15 heures. Alors forcément, la facture est très élevée", poursuit-il.

Ne pas perdre en qualité

Si Mickaël Doire a fait le choix d'augmenter ses prix, c'est pour être rentable, mais aussi pour garantir la qualité de ses rillettes. "Je ne veux pas prendre un porc bas de gamme par exemple. Pour maintenir notre qualité, il faut conserver nos ingrédients et nos processus de fabrication. C'est compliqué pour les clients de voir tout augmenter, pour nous aussi, mais si on veut de la qualité, on n'a pas le choix", justifie Mickaël Doire.

Il s'inquiète de voir ses frais continuer d'augmenter dans les semaines à venir, et craint donc de devoir modifier une nouvelle fois ses tarifs.