Les facteurs d'Albertville en grève contre un projet de réorganisation au sein de la Poste

Une trentaine d'employés de la Poste d'Albertville ont fait grève ce mardi pour s'opposer à un projet de réorganisation au sein de l'entreprise. Celui-ci prévoit de séparer les tâches de tri, de préparation et de distribution, ce qui menace la qualité du service pour les usagers, selon les facteurs.

Les facteurs d'Albertville avaient choisi de manifester ce mardi pour répondre à l'appel à défendre les salaires et les emplois lancé par une intersyndicale au niveau national. Ils veulent dénoncer des suppressions de postes et la mise en place d'une nouvelle organisation du travail qui va, selon eux, dégrader leurs conditions de travail.

Tournées « sacoches »

Cette nouvelle organisation, qui doit s'appliquer à la mi-octobre, doit permettre à l'entreprise d'adapter son fonctionnement à la baisse des volumes de courrier sur Albertville, qui ont chuté de 20 % depuis avril 2019, selon les chiffres communiqués par l'entreprise.

Pour permettre aux facteurs de passer le plus de temps possible sur le terrain, la majorité d'entre eux seront entièrement dédiés à la distribution, tandis qu'une plus petite équipe dédiée assurera désormais le tri en amont. Un fonctionnement en tournées dites "sacoches".

Auparavant, les facteurs géraient le courrier depuis son arrivée dans le centre jusqu'à sa distribution dans les boites aux lettres : « le courrier arrive en vrac, et on se le partage entre tournées. Après on le trie dans notre propre tournée et ensuite on va le distribuer. Ce travail permettait à chaque facteur de réajuster en permanence sa tournée » précise François Marchive, délégué du syndicat Sud-PTT en Savoie et Isère.

On risque d'avoir du courrier très mal préparé et donc très mal distribué

Pour beaucoup des employés présents sur le site ce mardi, cette nouvelle division des tâches risque de dégrader la qualité de service : « En mettant d'un côté des distributeurs et d'un côté des trieurs, on risque d'avoir du courrier très mal préparé, très mal trié et donc très mal distribué ! » ajoute-t-il.

On fera vraiment toujours la même chose, c'est ça qui m'inquiète

Même inquiétude pour Sylvie, 40 ans de métier, qui regrette ce qui représente un appauvrissement de sa fonction :« Quand on a l'habitude de tout faire soi-même, on sait où on va, on connait nos clients. Là, on ne maitrise plus rien. Le métier change, et on fera vraiment toujours la même chose, c'est ça qui m'inquiète » commente cette factrice.

Seuls quelques facteurs intérimaires ou en CDD ont travaillé ce mardi au centre d'Albertville selon les grèvistes. © Radio France - Natacha Kadur

Moins de temps et de moyens

À 15 mois de sa retraite, Martine, elle, déplore de devoir changer de secteur, sur un périmètre inconnu et plus important selon elle : « Il y a des postes qui ont été supprimés suite à des départs en retraite qui n'ont pas été remplacés. Aujourd'hui, leurs tournées sont refondues dans les nôtres. Donc ils agrandissent notre tournée, avec moins de temps disponible pour la faire » explique-t-elle.

Selon François Marchive, le temps prévu par l'entreprise pour assurer une distribution sous-estime la charge de travail : « On ne peut pas nier qu'il y ait une certaine baisse du trafic courrier mais ce qui augmente, c'est le volume de colis, et c'est beaucoup plus long de remettre un colis que glisser une lettre dans une boite. Le nombre d'habitations augmente lui aussi, il y a plus de boites aux lettres, plus de gens en fait » explique-t-il.

Le personnel demande en priorité le report de cette réorganisation après la période des soldes d'hiver, et la suppression de ce mode de fonctionnement en tournées "sacoches".

De son côté, la Direction indique que tous les facteurs sont accompagnés dans ce changement pour évoluer vers l'une ou l'autre de ces fonctions. Elle ajoute que quatre personnes seront recrutées en renfort pour faire face au "rush" de colis de fin d'année, et qu'aucun licenciement n'aura lieu dans le cadre de cette réorganisation.