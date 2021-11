Les facteurs de Brive et Ussac en grève ce mardi

Le syndicat CGT de la Poste en Corrèze a déposé un préavis de grève de 24h ce mardi. Celui-ci concerne tous les salariés du service du courrier et des colis de Brive et d'Ussac. Il est notamment motivé par la suppression de tournées.

Il faut s'attendre à des perturbations dans la distribution du courrier. Ce mardi les salariés, fonctionnaires, intérimaires, cadres et non- cadres, des services du courrier et des colis de Brive Winston-Churchill et d'Ussac sont appelés à faire grève par le syndicat CGT-FAPT de la Corrèze. Un préavis de 24 heures a été déposé. La CGT proteste contre la mise en place d'une nouvelle organisation qui prévoit notamment la suppression d'un trop grand nombre de tournées et la modification d'autres. La salariés tiendront un piquet de grève toute la journée devant le centre courrier de Brive Winston-Churchill.