Hérault, France

La colère monte chez les facteurs de l' Hérault , après l'épisode de neige de la semaine dernière qui a paralysé le département pendant 2 jours . La direction de La Poste leur demande de poser un jour de congé , jeudi dernier, lendemain des importantes chutes de neige, parce qu'ils n'ont pas travaillé .

Jeudi dernier, alors qu'il y avait selon les endroits entre 15 et 40 centimètres de neige , la plupart des tournées de distribution de courrier, en voiture, scooter,vélo électrique et à pied ont été annulées .

La direction explique qu'elle applique les règles de l'entreprise pour leur éviter d’être en situation d’absence irrégulière .

Dans le même temps elle reconnait qu'elle a préconisé à chacun de ne prendre aucun risque et de rester, si nécessaire, à leur domicile si les conditions de circulation l’exigeaient."

Les bus d'Hérault transport n'ont repris progressivement qu'en fin de matinée, comme les bus de la Métropole de Montpellier, les trams n'ont pas circulé jusqu'au vendredi midi.

La cgt dénonce un double langage de la direction de la Poste qui dit Emeric Bazalgette, délégué du syndicat , " invite les facteurs à ne pas se mettre en danger , mais leur prend un jour de congé pour ne pas être venu". Stéphanie Valentin,déléguée courrier Cgt rappelle que " l_e préfet de l' Hérault avait déclenché une alerte rouge_, et dans ce cas on ne sort pas , on écoute le préfet , on ne se met pas ne danger , on ne met pas les autres en danger, et au final on perd un jour de congé . C'est inadmissible", conclut elle .

Communiqué de la Poste : Suite aux importantes chutes de neige qui ont touché l’Hérault la semaine dernière, certains postiers ont pu rencontrer des difficultés dans leur trajet domicile travail. Soucieuse de la sécurité de ses agents et par précaution, la direction Services-Courrier-Colis a préconisé à chacun de ne prendre aucun risque et de rester, si nécessaire, à leur domicile si les conditions de circulation l’exigeaient. Conformément aux règles RH en vigueur à La Poste, il a été demandé à chaque agent concerné de poser un jour de repos. Ce qui leur évite d’être en situation d’absence irrégulière. Toutes les situations particulières que peuvent rencontrer certains postiers sont bien entendu étudiées avec attention et bienveillance .