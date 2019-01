Les facteurs de la Poste Rondelet en grève illimitée à Montpellier

Les syndicats CGT et SUD de la Poste Rondelet à Montpellier (Hérault) ont déposé un préavis de grève illimté à partir du lundi 21 janvier. En cause : la suppression et le rallongement de certaines tournées, sans embauches nouvelles. Une remise en cause du service public et un "mépris" du métier.

Montpellier, France

Les syndicats SUD et CGT des postiers de l'agence Rondelet à Montpellier ont déposé un préavis de grève illimité à partir de ce lundi 21 janvier. Ils protestent contre une nouvelle organisation du service : 20% des tournées sont supprimées, celles qui subsistent sont rallongées. Leurs attentes ? L'emploi en CDI de 30 à 35 postes "desquels découleraient des solutions pour les salariés en inaptitude, de meilleures conditions de travail pour un service public de qualité".

"Les recommandés n'arriveront plus aussi vite qu'avant et le courrier pourra être déposé jusqu'à 17 heures dans les boites aux lettres, un vrai problème pour les entreprises" explique Doriane Gonzalvez, élue CGT . À l'argument de la baisse du volume de courrier, les facteurs répondent que leurs activités se diversifient de plus en plus et ne sont pas comptabilisées dans le temps de travail. Ce sont des logiciels qui calculent la durée des tournées et des tâches qui incombent aux postiers. "On ne prend absolument pas en compte notre expertise du terrain, malgré les années d'ancienneté" :

Livrer un colis ? 45 secondes. Présenter un recommandé ? 1 minute 30. - Doriane Gonzalvez

40% des tournées assurées par des salariés précaires

Les syndicats reviennent aussi sur la pénibilité du travail de postier. "Les douleurs arrivent souvent au niveau des épaules, des articulations, du canal carpien." Pour remplacer les départs à la retraites ou les mutations dans d'autres services à la Banque Postale ou en agence, la Poste recourt à des salariés en CDD ou intérimaires. "40% des tournées à Rondelet sont assurées par des salariés précaires qui ne sont pas titularisées ou bien au compte-goutte. Pourtant, nous avons besoin de plus de postiers !"

D'après Alexis Riso, du syndicat SUD PTT, même si le volume de courrier a diminué, les tâches annexes prennent de plus en plus d'importance : "Aujourd'hui, on ne fait plus seulement que distribuer le courrier, on propose tout un tas de services annexes comme veiller sur les seniors ou récupérer des déchets recyclables."

La Poste qui enregistre des bénéfices dont 800 millions d'euros l'an dernier, et a bénéficié de plus de 1 milliard d'euros de CICE entre 2013 et 2016 supprime chaque année environ 5000 postes.

Les postes de Pézénas et Lattes ont aussi déposé un préavis de grève pour le jeudi 24 janvier.