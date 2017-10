Les facteurs de Larche en Corrèze sont en grève pour dénoncer la baisse des effectifs

Le ras la casquette des facteurs. Ils sont de plus en plus nombreux à dénoncer le manque de moyens et surtout d'effectifs. C'est ce qui motive la grève entamée ce lundi par les postiers du bureau de Larche en Corrèze.

L'effectif normal selon les salariés pour assurer les 14 tournées de courrier du bureau de Larche est de 21 agents. Mais ils ne seraient actuellement que 19. Résultat explique Caroline Charpentier, du syndicat sud PTT, la direction leur demande "très régulièrement de revenir sur leurs jours de repos" pour prendre des tournées non pourvues"

La direction de la poste n'a pas souhaité s'exprimer formellement. Elle assure cependant que tous les postes sont pourvus à Larche avec l'arrivée de deux nouveaux agents. Mais le manque d'effectif est une réalité que d'autres facteurs dénoncent également de leur côté. Le bureau d'Ussac notamment qui entamera une grève à son tour ce mercredi. Ceux de Larche ont reconduit leur grève