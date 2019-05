Les facteurs de Saint-Étienne en grève pour dénoncer la réorganisation des tournées

Saint-Étienne, France

Entre 70 et 80 facteurs stéphanois se sont réunis jeudi en fin de matinée devant le 7 rue Pablo-Picasso, à deux pas de la Cité du design de Saint-Étienne, où doit être installe d'ici cet été un nouveau point de distribution du courrier. Ces facteurs ont décidé de se mettre en grève pour 24 heures, afin de dénoncer la réorganisation des tournées.

Six heures dehors, six jours sur sept

Avec la nouvelle organisation souhaitée par la Poste, certains facteurs vont être "dépossédés de leur tournée", résume Cédric Voutat, représentant de la CGT Fapt Loire. Il explique que deux postes différents vont être mis en place : certains facteurs ne feront que trier le courrier, pour préparer les tournées. Les autres facteurs ne feront plus que distribuer le courrier, et sur une période plus longue qu'actuellement. "Aujourd'hui, une tournée ça dure trois heures environ, et là on va passer à six heures", détaille Cédric Voutat, évoquant "des cadences surévaluées", et certains agents de la Poste qui "aujourd'hui, ont déjà du mal à finir leur tournée".

"Six heures dehors, six jours sur sept, on va être massacrés en rentrant chez nous", déplore Thierry Danot, responsable de la section Loire de la CFDT Communication conseil culture, et facteur au centre de la rue Pierre-Copel, dans le quartier stéphanois de la Rivière. Les facteurs réunis devant le 7 rue Pablo-Picasso acquiescent. Certains rappellent que s'ils ont choisi ce métier, c'est pour être en contact avec les gens mais aussi pour les horaires... et que leur salaire correspond à cette organisation horaire (1.200 euros par mois en moyenne).