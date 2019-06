Les facteurs de Tulle entament une grève illimitée

Tulle - France

8 tournées supprimées sur les 45 existantes : c'est le projet de la Poste dans le secteur de Tulle, selon les syndicats CGT et Sud. L'argument invoqué, c'est la baisse du volume de courrier. "On ne nie pas la baisse de trafic", reconnaît Karine Lavaud, la secrétaire de la CGT Postes, "mais elle est nettement moindre que ce que dit la Poste". Et surtout, explique-t-elle, la direction ne prend pas en compte les colis, alors qu'ils sont de plus en plus nombreux.

"Des tournées plus longues...

Les syndicats s'étonnent d'ailleurs que sur les 8 tournées menacées, il y en ait 2 exclusivement dédiées aux colis. Rappelant qu'il y a déjà eu une réorganisation il y a trois ans, Karine Lavaud se dit très inquiète pour ses collègues. "Ce travail va se répercuter sur les autres tournées, les facteurs auront des journées plus chargées, beaucoup plus longues".

"... et du courrier distribué plus tard !

Et les facteurs ne seront pas les seuls à souffrir, affirme la syndicaliste, "à chaque réorganisation, les usagers sont touchés, parce que le courrier est distribué plus tard ou mal, car il y a de la fatigue, des arrêts maladies, pas toujours remplacés !". Alors pour obliger la direction à revenir sur son plan, les deux syndicats en appellent à la population. Ils demandent à leur usagers de les rejoindre ce lundi matin devant le centre de distribution du courrier à Tulle où ils ont décidé de se regrouper.