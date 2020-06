Les facteurs en grève contre la réorganisation des tournées à Bernay

Pas ou peu de courrier aujourd'hui à Bernay où environ 80% des facteurs sont en grève selon Stéphane Gambier, le secrétaire CGT du CHSCT de la plaque de Bernay, qui regroupe les établissements de Bernay, Crosville-la-Vieille, La Barre-en-Ouche, Cléon et Elbeuf. Motif de la grogne, la réorganisation des tournées : "avec le Covid, le siège a décidé d'une nouvelle organisation et quatre tournées ont été supprimées" dénonce Stéphane Gambier :

En dix-sept mois, c'est dix tournées en moins

32 tournées au lieu de 42. Certes,"le courrier baisse" reconnaît le facteur mais "avec le Covid, _le volume de colis est en hausse de 180 à 220%, c'est plus fort qu'à Noël_. Les gens sortent moins et commandent beaucoup plus". Des facteurs qui assurent de nouveau leur service 6 jours sur 7, "mais le samedi, on n'est qu'à 25% de l'effectif, chaque facteur fait quatre tournées" explique Stéphane Gambier. Du coup, priorité est donnée à la distribution de la presse et des colis, ce que confirme le service communication de La Poste"on a ajouté une tournée supplémentaire exclusivement pour la distibution des colis" et à la collecte des boîtes aux lettres jaunes. Le courrier doit attendre le lundi. Une réorganisation qui perdure encore à ce jour.

Une réorganisation due à la crise sanitaire

Le groupe La Poste a dû s'adapter à la crise sanitaire "pour préserver la santé des postiers et des clients" explique son service communication et précise que "dans le cadre de la crise Covid, les quatre tournées ont été réintégrées à des tournées existantes". Deux de ces tournées n'étaient pas attribuées, un autre était déjà réalisée par plusieurs facteurs "une tournée sécable" et la dernière était assurée par un intérimaire. Reste à savoir si cette nouvelle organisation est définitive :

Rien n'est acté puisque les décisions ont été prises dans le cadre de la crise sanitaire - Groupe La Poste

Toujours plus de services

Autre motif d'inquiétude des facteurs, la diversité des missions qui leur sont confiées, les nouveaux services comme les appelle la Poste, comme Veiller sur mes parents, le portage de médicaments, de repas ou de livres, la récupération de vêtements au pressing, en plus de la distribution des pages jaunes ou de la publicité non adressée. "La semaine dernière, j'ai une collègue qui a dû appporter un bouquet de fleurs sur une tombe un samedi" raconte Stéphane Gambier, "une autre s'est déplacée pour un enterrement à la porte de l'église, c'est quand même très particulier !". En fait, il s'agit du service Cohesio proposé aux collectivités auquel a souscrit la commune de Menneval. Et la livraison de fleurs fait partie du bouquet de services.