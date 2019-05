Les facteurs manchois ont du mal à distribuer le courrier tous les jours

A Cherbourg et Saint-Lô, la CGT La Poste s'est mobilisée ce mardi.De petits rassemblements pour dénoncer la réorganisation de l'entreprise.

Cherbourg-Octeville, Cherbourg-en-Cotentin, France

La Poste se réorganise déjà depuis plusieurs années et les syndicats alertent régulièrement sur les conditions de travail qui selon eux se dégradent. Encore ce mardi à Cherbourg et Saint-Lô où la CGT s'est rassemblée. Des tournées supprimées, d'autres qui sont rallongées, le courrier qui a dû mal à être distribué tous les jours et la pression de la hiérarchie...

Les syndicats parlent d'un service public qui se dégrade fortement.