Les factures d'énergie flambent pour les communes de Côte-d'Or

Attention ça chauffe ! Tous les élus préparent le budget 2022 de leur commune qui doit être voté avant la fin mars, et la facture d'énergie va faire très mal. Les coûts ont été multipliés par trois en un an. Chacun cherche des solutions et doit faire des choix. On vous explique lesquels :

Comment va t-on faire pour payer nos factures d'électricité et de chauffage ? Cette question, on est nombreux à se la poser et elle obsède en ce moment les maires de nos communes. En un an, le prix du gaz a été multiplié par trois et on le sent passer quand il faut chauffer des bâtiments publics, des écoles, des gymnases, voire une piscine municipale.

Un appel au gouvernement

A Montbard, la maire Laurence Porte a fait ses comptes: cela fera 120.000 euros de plus à sortir cette année, soit un budget chauffage en hausse de 20%, du coup elle lance un appel au gouvernement : "L'association des Petites Villes de France à laquelle j'appartiens demande un coup de pouce financier, à l'image du chèque énergie que le gouvernement a su débloquer pour les ménages modestes. On a besoin d'être accompagnés pour faire face à ce surcoût. A Montbard, nous avons fait des travaux pour isoler nos bâtiments publics, on est vigilants sur le réglage du chauffage, mais même en étant bons élèves, on va subir cette hausse de plein fouet. Si on dépense 120.000 euros de plus là-dessus, il nous faudra réduire d'autres dépenses. Sur quoi faudra-t-il rogner ? Culture, vie associative ? équipements communaux ? On ose pas encore l'imaginer."

Un surcoût impossible à éviter

Et pourtant, ces nouvelles dépenses, il faut les faire rentrer dans le budget 2022. Un budget que chaque commune doit voter de préférence avant la fin mars, et il faut impérativement équilibrer les comptes car la loi interdit aux communes d'être en déficit. A Saint-Jean-de-Losne, la maire Marie-Line Duparc voit aussi la facture de chauffage s'envoler : "On passe de 22.000 euros à 55.000 euros. Je ne peux pas ne plus chauffer l'école, il faut garder une température décente pour les elèves. Tout cela en plus au moment où l'on nous demande d'aérer régulièrement les pièces pour lutter contre la crise sanitaire" rappelle-t-elle.

A Is-Sur-Tille, couper l'éclairage public une partie de la nuit fera économiser 17.000 euros en un an © Radio France - Olivier Estran

Payer la facture de chauffage ou construire un terrain de foot

A Genlis, la facture de gaz va passer de 60.000 euros en 2021 à 180.000 euros cette année, bref une dépense multipliée par trois ! On l'a bien compris, impossible de couper le chauffage dans les ecoles, mais peut on baisser le thermostat dans les bâtiments publics ? Voici la réponse du maire, Martial Mathiron : "Un degré en moins dans une salle c'est 7% d'économie. Deux degrés cela fera donc 14%, ce n'est pas suffisant pour amortir ce surcoût de 120.000 euros" constate-il.

Et du coup, au moment de préparer le budget, on se pose des questions qui font mal : "Si on se projette à l'échelle de notre mandature, la hausse des coûts de l'énergie nous coûtera un million d'euros. C'est donc un million que nous ne pourrons pas dépenser sur des projets. Pour ce prix, on avait justement l'intention de construire un terrain de foot synthétique. Pour payer la note de gaz, il nous faudrait donc renoncer à ce nouvel équipement sportif." Les élus de Genlis ont encore deux mois pour trouver la bonne solution. "En tout cas, précise Martial Mathiron, une hausse des impôts locaux est exclue. Ce serait vraiment le tout dernier recours, et on ne veut pas l'envisager pour l'instant." Une position partagée par les autres communes interrogées ici.

Ça ira mieux l'an prochain

C'est sûr, cette année les communes vont devoir faire des choix, mais c'est un mauvais moment à passer, car on a tout de même une bonne nouvelle. Par le biais du Siceco, le syndicat intercommunal des communes de Côte-d'Or, nos 675 villes et nos villages sont en contrat avec la Compagnie de Gaz de Bordeaux et si l'année 2022 s'annonce très chère, les tarifs 2023 et 2024 sont deja négociés. C'est promis et signé on retrouvera l'année prochaine les tarifs de 2021, et les factures vont être divisés par deux.

En attendant à Is-sur-Tille, à partir du 31 janvier , la mairie va couper son eclairage public entre minuit et demi et 4h30 du matin. Il y a 1080 lampadaires, et pour le maire Thierry Darphin ca va se sentir: "Cela fera déjà une économie de 17.000 euros sur l'année" explique-t'il.

Thierry Darphin , maire d'Is-sur-Tille prépare son budget 2022 © Radio France - Olivier Estran

Un éclairage à la demande pour diviser les coûts

Une ville dans le noir, ca n'effraie pas Thérèse, 84 ans, et qui reste branchée nouvelles technologies "Non je trouve que c'est plutôt une bonne idée" assure-t-elle, "d'ailleurs j'ai vu à la télé des villes qui font encore mieux, où ce sont nos téléphones portables qui permettent d'activer les lampadaires." C'est justement l'idée de la commune avec une appli sur son smartphone, on pourra rallumer un lampadaire quelques minutes simplement en passant dessous. Un eclairage à la demande en quelque sorte. Du coup la phase d'extinction des feux débuterait beaucoup plus tôt et le maire a sorti sa calculette : "Avec ce système que nous allons adopter, on estime que l'on va économiser 54.000 euros à l'année. Pas mal sur une facture de 80.000 euros ! Et en plus cela permet de lutter contre la pollution lumineuse et de mieux respecter la biodiversité" se félicite Thierry Darphin.

Dix villes sont deja équipées en France, Is-Sur-Tille sera la première en Côte-d'Or, premier test à partir mois de mars.