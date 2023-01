"Les factures sont insoutenables", alerte une propriétaire de boulangeries en Dordogne

Des boulangers qui n'arrivent plus à payer leurs factures, qui mettent la clé sous la porte a cause de la hausse des prix de l'énergie. Isabelle Nimal, elle même propriétaire de deux boulangeries à Sarlat et Carsac Aillac, a lancé une page Facebook. Elle récolte des témoignages de toute la France.

Les factures d'énergies explosent pour les boulangers © Maxppp - Frantz Bouton Les boulangers se disent étouffés par l'explosion des prix de l'énergie, la hausse des coûts des matières premières et la clientèle qui délaissent la boulangerie petit à petit. Isabelle Nimal, cette propriétaire de deux boulangeries à Sarlat et Carsac-Aillac a monté un collectif national, une page Facebook, sur laquelle elle recueille des centaines de témoignages de commerçants en colère.

"Plus que des témoignages inquiets, c'est des fermetures, des situations dramatiques, des vies qui partent en fumé****e, explique-t-elle sur France Bleu Périgord. Les factures qu'on nous propose depuis le mois de septembre sont insoutenables." "Ce matin, un de mes collègues du collectif qu'on a créé nous met sa première facture qui explose : de 5000€, elle passe à 9000€. J'ai un autre collègue dont la facture d'énergie est multipliée par 12. Sa facture est de 13.000€ tous les mois depuis le mois de septembre, il me dit "je pense que c'est le dernier mois que je fais". Selon elle, "les aides proposées par le gouvernement ne sont pas suffisantes et pas compréhensibles." Elle devait rencontrer le préfet de Dordogne ce jeudi 5 janvier, mais la réunion a été décalée. Les boulangers veulent manifester le 23 janvier à Paris. Ils seront accompagnés d'autres professions comme les charcutiers-traiteurs et les restaurateurs.