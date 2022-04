Les faillites d'entreprises en baisse en Vaucluse en 2021 grâce aux aides Covid

"C'est un chiffre exceptionnel, mais exceptionnellement bas", commente Thierry Millon, directeur d'études du cabinet Altarès, qui vient de publier son baromètre sur l'emploi des chefs d'entreprises pour 2021. Selon cette étude, 350 chefs d'entreprises vauclusiens ont perdu leur emploi dans le cadre d'une liquidation judiciaire en 2021. Le même chiffre s'élève à 3.200 sur l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

"C'est exceptionnellement bas parce que nous avons, pendant la période du Covid, obtenu des aides importantes, agiles, fortes pour permettre aux entreprises fragilisées par la crise Covid de tenir", constate Thierry Millon, invité de France Bleu Vaucluse ce jeudi matin. Ces aides ont aussi "remarquablement maintenu à la fois l'emploi salarié et l'emploi du chef d'entreprise".

Avec l'arrêt des aides Covid et le conflit en Ukraine, les faillites, Thierry Millon s'attend à une centaine de faillites sur le seul premier trimestre 2022 en Vaucluse. "Maintenant, il s'agit naturellement de retrouver une activité normale, c'est-à-dire sans les aides, mais avec des clients, poursuit-il. Or, les clients ne sont pas toujours au rendez-vous. Il faut reconnaître que le conflit ukrainien et son drame humain ont aussi des répercussions, bien évidemment, sur l'économie, sur la confiance à la fois des chefs d'entreprise et des consommateurs."