Les familles d'accueil de la Loire vont recevoir une aide exceptionnelle du département

De 150 à 350 euros selon le nombre d'enfants accueillis : voilà le montant de l'indemnité forfaitaire compensatrice que vient de voter le département de la Loire pour ses 480 assistants familiaux. L'argument avancé est celui des dépenses engagés par ces familles pendant le premier confinement. Lors du vote au conseil départemental, l'opposition n'a pas manqué de rappeler les primes pour les aides à domicile, que se refuse toujours de verser le département.

Un versement unique, non reconductible, en reconnaissance des frais engagés pendant le confinement, lié notamment à l'équipement numérique : c'est ce que s'apprête à attribuer le département aux 480 assistants familiaux de la Loire. Pour Georges Ziegler, président du département, "l'aide n'atteint pas des sommets, et elle vient en réponse aux dépenses engagées par les familles." L'enveloppe totale s'élève à 95.000 euros maximum, indique le département.

Lors du vote au conseil départemental, l'opposition n'a pas manqué de relever que les aides à domicile qui dépendent du département, n'ont toujours pas reçu de "prime Covid". "Les demandes en RSA augmentent, du coup on ne fait rien ailleurs ?" s'interroge notamment Pierrick Courbon. Georges Ziegler tranche "Nous n'avons pas les moyens, et nous ne pouvons pas nous permettre d'emprunter. C'est à l'Etat de s'engager maintenant, plus seulement aux départements."