Les fans des Pokémon ont leur boutique à Reims

Ils ont eu l'idée pendant le confinement de 2020, puis mûri le projet pendant plus d'un an et investi toutes leurs économies de ces cinq dernières années : Robin et Katelyne ouvrent ce samedi 12 février à Reims, une boutique dédiée au monde des Pokémon. A deux jours de la St Valentin, la date est presque symbolique pour ce couple d'amoureux : "On est heureux de pouvoir concilier notre vie de couple et le travail", sourient-ils, eux qui se lancent pour la première fois dans le commerce : "On était tous les 2 salariés, on a tout quitté".

Leur boutique se trouve au 192 rue de Vesle, en lieu et place de la boutique dédiée au personnage Harry Potter, qui vient malheureusement de fermer. Robin et Katelyne n'y voient aucun mauvais présage : "La boutique Harry Potter était plus haut de gamme, avec des objets de collection. Nous, nous n'avons pas la même vision puisque nous vendons des objets abordables : le premier prix est un porte-clés à 3 euros".

Une plongée en enfance

Dans ce Pokémonde aux couleurs flashies, on trouve en effet des peluches, des vêtements, des mugs, des figurines, des sacs à dos, mais aussi les fameuses cartes à jouer qui s'arrachent dans les cours de récré : "Certaines peuvent valoir jusqu'à plusieurs centaines d'euros à la revente ! alors que le paquet coûte environ 9 euros, donc ça vaut le coup", précise Robin.

A 23 et 28 ans, Robin et Katelyne ont déjà beaucoup de projets pour faire vivre leur boutique Pokémonde, notamment créer des événements : "On est en contact avec des Youtubeurs par exemple pour organiser des séances de dédicaces et puis on pourrait aussi faire des tournois de cartes". Et le couple est confiant puisque l'avant-première mercredi dernier a déjà réuni une cinquantaine de clients contents de replonger en enfance.