Les femmes de ménage de l'hôpital de Valenciennes salariées d'ONET en grève contre la prime Covid de 150 euros

"Nos vies valent 150 euros brut à leurs yeux", voilà la banderole déployée sur le piquet de grève d'une cinquantaine de salariées qui se considèrent sur une autre pancarte comme "les oubliées de l'hôpital". Alors qu'elles ont travaillé pendant toute la crise du Covid parfois dans les chambres de patients infectés par le virus, elles ont reçu 150 euros de prime d'Onet.

Injuste selon elles car elles estiment qu'elles ont fait le même travail que les ASH dans les hôpitaux qui n'ont pas sous traité le ménage, et qui ont eux reçu 1500 euros comme les soignants.

On s'est senti en danger et on a mis quand même nos familles en danger, et puis on a tous fait des heures, des agents ont reculé leurs congés, on n'a jamais dit non...on accepte pas cette prime, c'est se foutre de notre gueule, Séverine Ladrière, déléguée CGT