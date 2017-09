Les femmes toujours moins bien payées que les hommes en Pays de la Loire selon une étude de l'Insee

Entre 2008 et 2013, dans les Pays de la Loire, les femmes accèdent davantage aux postes de cadres. mais perçoivent en moyenne un salaire de 26 % inférieur à celui des hommes. C'est ce que révèle une étude publiée aujourd'hui par l'Insee.

En 2014, dans les Pays de la Loire, 830 000 femmes et 890 000 hommes âgés de 15 à 64 ans ont un travail. Comme dans l’ensemble des régions de France métropolitaine, la situation des femmes face à l’emploi est très différente de celle des hommes.

Plus présentes sur le marché du travail qu’il y a 30 ans, elles accèdent moins souvent à des métiers qualifiés, gagnent moins et sont présentes dans un éventail de métiers plus réduit que les hommes révèle une étude publiée ce vendredi par l'Insee.

Depuis 1970, de nombreuses dispositions législatives et réglementaires se succèdent pour lutter contre ces inégalités. En octobre 2016, la ministre des Droits des femmes Laurence Rossignol avait lancé un plan interministériel en faveur de l'égalité professionnelle entre hommes et femmes. Plusieurs mesures avaient été annoncées avec comme objectif principal de lutter contre les stéréotypes sexistes et encourager la mixité professionnelle.

Plus de femmes sur le marché du travail mais des conditions plus précaires que les hommes

En 2013, dans les Pays de la Loire, 82 % des femmes de 25 à 54 ans et 88 % des hommes travaillent, soit respectivement 6 et 3 points de plus qu’en province. Ces parts sont les plus élevées de France métropolitaine et l’écart entre femmes et hommes est le deuxième plus faible.

Le tissu économique s’est fortement tertiarisé au cours de ces dernières années ouvrant un nombre croissant de postes aux femmes, notamment dans l’éducation et la santé. La progression de l’accès des femmes au marché de l’emploi peut aussi s’expliquer par leur volonté d’accéder à une autonomie financière, l’élévation de leur niveau de formation et la nécessité d’avoir recours à un deuxième salaire au sein du foyer.

Effectif et répartition par sexe des professions de cadres dans les Pays de la Loire en 2008 et 2013 - INSEE

Les femmes commencent à investir des métiers jusqu’ici très majoritairement occupés par des hommes, notamment dans l’industrie et le bâtiment. On trouve aussi aujourd'hui davantage de femmes dans l'armée, la police ou encore les pompiers. Toutefois, les femmes travaillent fréquemment à temps partiel, ce qui n’est que rarement le cas des hommes. La région se caractérise par la plus forte proportion de salariées à temps partiel : une femme sur trois, contre 7 % des hommes en 2013.

Cette étude de l'Insee montre également qu'entre 2008 à 2013, l'emploi des cadres progresse chez les femmes. La part des femmes parmi les cadres passe de 35 % à 38 %. Elles restent tout de même minoritaires parmi les ingénieurs etles cadres techniques d’entreprise.

Les femmes gagnent 26 % de moins que les hommes

En 2013, dans les Pays de la Loire, les femmes qui travaillent dans les secteurs privé et semi-public perçoivent un salaire net annuel moyen de 17 200 euros, ce qui représente 26 % de moins que les hommes.

Cet écart est le deuxième plus élevé de France métropolitaine. La moitié des femmes salariées perçoivent moins de 16 500 euros par an alors que 70 % des hommes gagnent plus que cette somme.

Les salaires hommes femmes en Pays de la Loire - INSEE

Cette dernière étude de l'Insee nous apprend également que dans la région, les métiers exercés par les femmes sont moins diversifiés que ceux des hommes.

Le niveau d’études de plus en plus élevé des jeunes femmes leur permet de se positionner sur des métiers qualifiés ou en expansion, le plus souvent occupés par les hommes. Les jeunes générations peuvent ainsi oeuvrer pour accroître la mixité des métiers.

Les femmes de la région sont plus souvent déclassées

En 2012, dans les Pays de la Loire, 36 % des femmes sont déclassées, c'est à dire qu'elles occupent un emploi dont le niveau de qualification est inférieur à celui du plus haut diplôme obtenu, contre 29 % des hommes. Cet écart est identique à celui de province.

Les jeunes de moins de 35 ans acceptent plus souvent que leurs aînés des postes déclassés afin notamment d’acquérir une première expérience professionnelle.

La carrière des femmes progresse moins. En 2012, dans la région, 27 % des hommes sont surclassés, contre 24 % des femmes.

Lire le document complet de l'INSEE