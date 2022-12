Les fêtes de fin d’année sous surveillance policière à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône

C’est le grand rush des achats de Noël. Ce week-end et la semaine prochaine, les commerces vont battre des records d’affluence dans les centres-villes et les centres commerciaux. Une aubaine pour les commerçants, mais aussi pour les délinquants qui profitent de cette période d’affluence pour commettre leurs petits et grands larcins. "Nous avons le renfort de trois unités de CRS, nous avons fléché ces endroits festifs où les achats sont nombreux pour que les professionnels et les clients puissent profiter de ces fêtes en toute sérénité", explique Frédérique Camilleri, préfète de police des Bouches-du-Rhône.

ⓘ Publicité

Près de 200 CRS en renfort

Chaque jour à Marseille, 180 CRS supplémentaires sont donc déployés pour sécuriser les artères commerçantes et les centres commerciaux. Aux Terrasses du Port, ces patrouilles se veulent dissuasives alors que ce dernier week-end d’achats promet de d’attirer 90.000 personnes, 260.000 sur la semaine à venir selon la direction du centre commercial marseillais.

Une présence policière dissuasive

Dès le mois de novembre, avant même ces renforts, les policiers avaient été redéployés en priorisant les centres-villes et les centre commerciaux. Les chiffres sont éloquents : le nombre de vols à mains armées a chuté de 15% dans les Bouches-du-Rhône, le nombre de vol avec violence a chuté de 10%. La présence policière a également été renforcée, pendant toute la période des fêtes, devant les lieux de cultes.