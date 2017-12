Franche-Comté, France

Que faire des anciens bâtiments industriels franc-comtois laissés à l'abandon ? Au lieu de les détruire, certaines communes et communauté de communes préfèrent les réaffecter. C'est le cas à Ronchamp, où la nouvelle "Filature 2.0" est inaugurée ce lundi 18 décembre 2017, dans l'après -midi. Plus de machines à tisser, mais un ensemble d'espaces différents : un espace sportif, des salles de travail pour les artisans, pour les entrepreneurs, ou encore des salles de répétitions pour les musiciens.

Vestiges de l'histoire industrielle de la région

Si la communauté de communes de Rahin et Chérimont a tenu à sauvegarder le bâtiment, c'est parce qu'il fait partie du patrimoine industriel de la région. Il faut revenir un peu en arrière dans le temps : après avoir été une filature, le lieu est repris à la fin des années 1980 par l'entreprise Gestamp, sous-traitant automobile. L'entreprise emploie plus de 200 personnes à Ronchamp. Elle décide de déménager dans un lieu plus aux normes en 2010. La communauté de communes rachète les locaux et le terrain, avec l'idée de réaffecter les lieux, tout en conservant leur visuel.

"On voulait garder l'histoire, le respect aussi pour les ouvriers qui ont travaillé là" - René Grosjean, président de la communauté de communes de Rahin et Chérimont

Les travaux de rénovation à Ronchamp ont coûté 5,6 millions d'euros, financés pour la plus grande partie par l'Etat. René Grosjean, président de la communauté de communes de Rahin et Chérimont reconnaît qu'il aurait été plus simple, et sans doute moins cher, de raser le site, mais pour lui il n'en était pas question. "On a encore des personnes qui ont travaillé à la filature, et elles sont vraiment touchées de voir qu'on a essayé de garder ce site qui leur rappelle sans doute beaucoup de choses", ajoute le président de la communauté de communes.

A Audincourt, le théâtre de l'Unité à réinvesti les locaux utilisés pendant un temps par Peugeot. © Radio France - Manon Klein

A Audincourt, un théâtre pour faire revivre les lieux

Dans la région, existe bien d'autres filatures qui ont été réaffectées à d'autres activités. A Audincourt, par exemple, le site de l'ancienne filature, fermée en 1968, puis reprise ensuite par Peugeot, accueille désormais plusieurs structures éducatives et culturelles. Parmi elles : le théâtre de l'Unité, qui a établit ses quartiers sur le site il y a 17 ans. Jacques Livchine en est l'un des deux fondateurs. Il est totalement séduit par le lieu : "On a travaillé avec les architectes pour leur dire qu'on voulait absolument conserver les vieux poteaux de la filature, que ça garde son cachet ancien".

Jacques Livchine tenait particulièrement à conserver les anciens poteaux des locaux. © Radio France - Manon Klein

"On sent que ces lieux ont été habités pendant cent ans, qu'il y a eu de la vie là dedans. Il est évident que les lieux ont une âme" - Jacques Livchine, co-fondateur du théâtre de l'Unité d'Audincourt

La région Franche-Comté compte de nombreux vestiges de son patrimoine industriel. D'autres filatures y ont fait peau neuve : celle, par exemple, de Colombier-Fontaine, transformée en centrale hydroélectrique, avant d'être dévastée par un incendie en février dernier. Ou encore la filature du Pâquis, à Héricourt, réaménagée par la marque de luxe Hermès.