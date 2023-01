Les filières d'apprentissage font le plein en Côte-d'Or

Vous voulez être sûr.e de trouver un emploi ? Passez par la voie de l'apprentissage. C'est le message de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat qui fait tout cette semaine la promotion des formations sur le terrain

La filière en Côte-d'Or a le vent en poupe. On compte 1.600 apprentis, et tous les centres de formation font le plein.

ⓘ Publicité

On peut d'ailleurs atteindre un très haut niveau en apprenant outils en main. C'est le cas par exemple de Marie-Océane Journeau et Maëva Feuille. Ces deux jeunes dijonnaises de 20 et 21 ans sont actuellement inscrites en "Brevet de Maitrise de Coiffure". Un diplôme de niveau Bac +2 avec cours d'anglais et comptabilité, et bien sûr des exercices de coiffure tous les jours.

Les deux jeunes femmes ont décroché les Trophées de l'Artisanat de Côte-d'Or © Radio France - Olivier Estran

"On alterne entre cours théoriques et cours pratiques" détaillent les deux jeunes femmes. "Notre formation se déroule en 2 ans. On a déja un CAP et un Brevet professionnel en poche, mais ces deux années supplémentaires nous donnent la possibilité de devenir formatrices ou d'ouvrir directement ensuite notre salon."

"Passer par l'apprentissage permet vraiment de savoir si le métier nous correspond. Dans cette formation , nous sommes aussi en salon, directement avec les client.e.s. On travaille du coup aussi le samedi, mais on apprend beaucoup."

Peut-on tout réussir par le biais de l'apprentissage ? quels sont les secteurs qui recrutent le plus ? On va poser ces questions à Yves Bard, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Côte-d'Or. Il est l'invité à 8H15 ce mercredi 1er fevrier du 6/9 de France Bleu Bourgogne.