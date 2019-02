Les finances publiques de la Vienne mobilisées contre les suppressions de poste.

Poitiers, France

Le 14 février était une journée de deuil dans les centres des finances publiques de la Vienne. Les agents dénoncent les futurs suppressions de postes qui devraient intervenir d'ici 2022. Selon les syndicats, 13% des agents des finances publiques sont concernés par ces suppressions.

Les agents s'étaient vêtus de noir et se réunissaient devant les centres des finances publiques entre 8h30 et 9h30 ce matin. Quatre établissements étaient concernés par cette actions : Châtellerault, Montmorillon et les deux centres de Poitiers : rue Riffault et rue de Slovénie. A Châtellerault, un cercueil a été déposé devant l’établissement.

L'action est avant tout symbolique car aucune grève n'est prévue et le fonctionnement des centres est assuré tout au long de la journée. Il s'agissait d'alerter les usagers sur les risques d'une telle vague de suppressions d'emplois.

Nous sommes en deuil pour le service publique. Ici ça représente plus d'une soixantaine d'emplois qui seraient menacés

Patrick Forget, délégué syndical Solidaires du centre des finances publiques des Couronneries.

Dans la Vienne, 83 emplois ont déjà été supprimés depuis 2012 ce qui avait déjà augmenté les charges de travail. Le prélèvement à la source a d'ailleurs fortement accentué la pression sur les centres des finances publiques.

Nous avons bien vu que beaucoup de gens n'avaient pas compris le nouveau système. Et avec les effectifs que nous avions c’était difficile d'assumer le surplus d'activités.

Patrick Forget, délégué syndical Solidaires du centre des finances publiques des Couronneries.

Le plan Cap 2022 du gouvernement était présenté hier par le Secrétaire d'Etat Olivier Dussopt en conseil des ministres. A l'échelle nationale ce sont 50000 emplois qui seront supprimés. On devrait connaitre dans les prochaines semaines l'impact du plan département par département.