"Les fins de mois arrivent en début de mois" : l'appel à la mobilisation face à l'explosion des prix

Cinq manifestations sont prévues en Berry en cette première journée nationale d'action depuis la rentrée. Un test pour le gouvernement et les syndicats.

Face à la hausse des prix, le coût de la vie exorbitant et les salaires qui ne suivent pas, la colère se fait sentir depuis plusieurs mois en France. Elle va s'exprimer ce jeudi dans les rues du Berry, où la journée d'action est relayée. La hausse des salaires est la principale revendication. "Un chèque, c'est un chèque. Un bouclier, c'est un bouclier. Ça se met en place et ça se retire comme ça. Alors qu'une augmentation de salaire est durable", souligne Sébastien Martineau, secrétaire général de la CGT dans le Cher.

Il constate l'impact de l'inflation et de la chute du pouvoir d'achat. "Les fins de mois arrivent en début de mois. Pour se chauffer, pour manger, pour se déplacer au travail, tout est très compliqué. Le gouvernement doit comprendre que la situation est assez exceptionnelle et contraindre le patronat à augmenter les salaires. Une hausse de 6%, indexé sur l'inflation, serait le minimum. On commencera à parler à partir de 10 ou 15% d'augmentation", estime-t-il sur France Bleu Berry.