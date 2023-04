Les fleuristes de la Loire dans les starting-block avant la fête du muguet

France Bleu Saint-Étienne Loire : c'est la tradition, chacun peut vendre son brins de muguet le 1ᵉʳ mai. Est-ce que ça reste pour vous, les fleuristes, un jour à ne pas louper ?

ⓘ Publicité

Pauline Ferret : oui, c'est une fête qui est très importante pour nous en terme d'organisation. Le muguet, il arrive, il est tout frais. Il faut le travailler rapidement pour pouvoir faire des belles compositions pour nos clients. Donc c'est une grosse fête pour nous, très importante.

loading

Il est en retard ce muguet cette année en France en raison des conditions climatiques. Mais ce n'est pas une si mauvaise nouvelle que ça pour vous ?

Non, au contraire, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que du coup, il est de bien meilleure qualité. Il reste pas mal de clochettes à ouvrir, il est bien blanc, il est super beau donc on en est super content.

Et alors que tout coûte plus cher cette année, ce n'est pas le cas du muguet !

Non, non, non. En fait, il avait pas mal augmenté après le Covid mais là ce n'est plus le cas. Le prix ne bouge pas puisque l'on est pas vraiment touchés par les questions d'offre et demande. C'est une fleur de pure tradition française sans problématiques liées aux commerce extérieur.

C'est habituel qu'il y ait des manifestations pour la fête du Travail. Mais le contexte est assez particulier cette année, avec des cortèges qui s'annoncent encore fournis contre la réforme des retraites lundi. Est-ce que ça vous inquiète ?

Ce sont surtout les fleuristes de Saint-Étienne et de Roanne qui s'inquiètent de voir l'entrée de leur boutique obstruée. Mais on espère que les manifestants seront respectueux de cette fête et laisseront les gens accéder aux magasins pour offrir du bonheur à leur famille !

Du respect, vous en demandez aussi à celles et ceux qui vendent le muguet cueillis dans leur jardin...

Respecter les règles, c'est tout ce que l'on demande. C'est à dire ne pas proposer d'énormes quantités, de vendre le muguet cueilli pas forcément accompagné d'autres fleurs et éviter de s'installer à proximité d'un fleuriste professionnel.