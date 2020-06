Les fleuristes manchois comptent sur la fête des mères pour rattraper les pertes

Avec le confinement, les fleuristes manchois ont dû fermer boutiques et se contenter de livraisons. Ils comptent ce dimanche sur la fête des mères pour retrouver leurs clients et compenser les pertes de cette période.

Le confinement a été un coup dur pour les fleuristes manchois, obligés de fermer boutiques et vendre leurs fleurs uniquement par livraison. Avec la fête des mères ce dimanche 7 juin, c'est l'occasion pour eux de compenser ces pertes et se refaire une trésorerie.

"On a des bouquets, des compositions, des tableaux et des murs végétaux," énumère Christelle fleuriste dans le centre-ville de Cherbourg. Elle a dû recruter une personne en renfort cette semaine, même si des doutes persistaient. "On ne sait pas si on va avoir beaucoup de monde, même si on a déjà des commandes. Les clients ont l'air au rendez-vous, mais on espère faire le maximum", explique-t-elle.

Dans sa boutique saint-loise, Patricia est confiance : le contexte du déconfinement va les aider. "Les gens ont vraiment besoin de faire et de se faire plaisir. Ça va être une très belle fête des mères", précise cette fleuriste.

Les professionnels ont tout de même dû s'adapter avec la mise en place de mesures sanitaires : gel hydroalcoolique, masque et distanciation sociale."On fait attention, on gère!", résume-t-elle.