Les foires aux vins 2020 promettent de bonnes affaires

Les foires aux vins ont une saveur particulière en cette année 2020. Avec le confinement et la crise des exportations, le stocks sont au plus haut et les consommateurs devraient s'en sortir gagnants avec des bouteilles moins chères que les années précédentes.

Le mois de septembre est synonyme de vendanges et de foires aux vins. Cette année 2020 est toute particulière après une crise sanitaire qui n'a pas épargnée les vignerons : arrêt net des exportations, notamment en Chine et à Hong Kong, taxes Trump, et fermeture des hôtels, bars et restaurants pendant les trois mois du confinement ont mis à mal le secteur.

Des bouteilles moins chères

Les bouteilles se sont accumulées chez les professionnels du vin qui vont devoir mettre en rayon des crus 2018 et 2017 pour renflouer leurs trésorerie. Les grandes surfaces parient cette année sur des cuvées moins chères, et mécaniquement comme l'offre est importante, le prix baisse : vous allez pouvoir trouver de belles appellations, des Bordeaux et des Côtes-du-Rhône aux environs de 15 euros au lieu de 25 les années précédentes, mais aussi de très bons vins à moins de dix euros.

De nouvelles pépites ?

Autre phénomène cette année, le consommateur va trouver de nouvelles étiquettes dans les rayons : des bouteilles plus confidentielles, habituellement réservées par les hôteliers ou les restaurateurs. Mais après un trimestre sans activité, une partie de la production n'a pas trouvé preneur et les vignerons se sont alors tournés vers les grandes surfaces.

Les super et hypermarchés se drapent donc du costume de petit caviste, en espérant que la stratégie soit gagnante pour reconquérir des clients moins nombreux depuis trois ans : les habitudes de consommation ont changé, notamment chez les jeunes. Moins enclins à repartir avec un carton de rouge, ils iront plutôt acheter quelques bonnes bouteilles de rosé ou de blanc, en privilégiant aussi le bio et le vin sans sulfite.

Selon l'institut Nielsen, ces sept semaines de mise à l'honneur représentent 1 milliard d'euros de chiffre d'affaire et 18% des ventes annuelles des rayons vins. Ces foires ne suffiront pas à compenser toutes les pertes dues au confinement et le gouvernement a annoncé un plan d'aide de 230 millions d'euros.