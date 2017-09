Les foires aux vins se développent dans l'Yonne

C'est devenu un incontournable de la rentrée. Les foires au vin sont lancées dans la plupart des grandes surfaces de l'Yonne.

Pendant plusieurs semaines en septembre et octobre c'est l'occasion de mettre la main sur des bouteilles. Moins chères que d'ordinaire. Chaque année il y a toujours plus de références. Des vins de toutes les régions. Mais alors, face à tant de choix comment faire pour s'y retrouver ?

Se préparer à l'avance, ou regarder au hasard ? Chacun sa technique. Lisa Guyenne vous a posé la question dans un hypermarché d'Auxerre."J'ai vu dans une revue qu'il y avait une promotion sur un vin qui m'intéressait.Je suis venu voir. Il était à 4 euros 50 et la 6e bouteille était gratuite." Un autre consommateur explique" Je vais chercher un catalogue et le consulter pour voir." Une cliente confie:" Je viens pour mon compagnon, c'est lui qui choisi.Il prend beaucoup de vin bio. il prend une bouteille, il goûte et on rachète si ça lui plaît."

Certains petits cavistes ne redoutent pas la concurrence des grandes surfaces lors des foires aux vins. Au contraire, ils en profitent à l'image de Brigitte Giovani, installée en centre ville d'Auxerre:"On pourrait penser que les grandes surfaces nous font du tort, mais pas du tout. il y a une augmentation de clientèle dans les petites boutiques. Parce que pendant une période courte mais intense, les grandes surfaces font énormément de com, les gens y prêtent beaucoup attention et sont plus attentifs aux petites boutiques .c'est une période ou j'ai une nouvelle clientèle qui se présente, curieuse parce que c'est le moment des foire aux vins, ils ne connaissent pas forcément le vin..Ils sont dans la découverte et on les conseille. Donc c'est un rapprochement d'une clientèle qu'on aurait pas forcément en temps normal."

Chacun sa méthode

Même si on est pas un expert, on peut quand même se faire une idée. Ludovic Patternotte est le responsable des boissons dans les hypermarchés Casino. Dans l'Yonne ils proposent plus de 600 références de bouteilles. Alors, pour y voir plus clair :" il faut se dire déjà qu'est-ce que je veux boire ? quel est mon budget, et il faut s'y tenir parce que ça peut vite déraper. et dans quelles conditions je vais consommer ce vin. est-ce que c'est régulier ou du vin de garde pour la génération future par exemple?."

Dans l'Yonne la plupart des foires au vin durent encore tout le mois. Et jusqu'au 15 octobre pour les plus tardives.

