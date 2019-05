Les fonctionnaires en grève jeudi dans les Alpes-Maritimes

Neuf syndicats appellent à la grève jeudi 9 mai contre la réforme des services publics. Le texte doit être examiné à l'Assemblée Nationale la semaine prochaine et il prévoit la suppression de 120 000 postes d'ici 2022. A Nice, comme partout en France, le cortège s'élancera de la place Massena à 10h.

Nice, France

Ils veulent défendre le service public jusqu'à la moelle. L'intersyndicale CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires et Unsa appelle les fonctionnaires à faire grève dans 100 villes françaises dont Nice jeudi 9 mai. Ils dénoncent le projet de loi de réformes des services publics porté, en tête, par Emmanuel Macron.

En ligne de mire des syndicats : la non revalorisation des salaires, les suppressions de postes et la détérioration de leurs conditions de travail.

Le texte sera sur la table des députés à partir du lundi 13 mai, en première lecture. Le gouvernement souhaite le faire adopter avant l’été pour une application au 1er janvier 2020. Il s’inscrit dans un objectif de suppression de 120 000 postes de fonctionnaires d’ici à 2022, sur 5,5 millions d’agents dans les trois versants (État, hospitalière, territoriale). Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a qualifié d’« atteignable » cet objectif, le 26 avril, alors qu’Emmanuel Macron s’était dit, la veille, prêt à « l’abandonner », demandant son analyse au gouvernement d’ici à l’été.

Les syndicats ont d'ores et déjà prévenu que cette journée n'était "qu'une étape" d'une mobilisation "dans la durée" pour"dire non" à ce projet de loi et demander au gouvernement qu'il "ouvre enfin des négociations sur de nouvelles bases".

Le cortège des manifestants s'élancera jeudi matin à 10 heures de la place Masséna.