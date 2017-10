Les fonctionnaires manchois appellent aussi à la grève ce mardi 10 octobre

Dans la Manche, la mobilisation promet d'être forte. Ce mardi 10 octobre, les 5 millions d'agents du service public sont appelés à manifester à l'appel de tous les syndicats. Le point sur les perturbations attendues de Cherbourg à Saint-Lô en passant par Avranches et dans toute la Manche.

En France, les 5,4 millions d'agents de la fonction publique manifesteront donc à l'unisson contre la suppression de 120.000 postes d'ici à la fin du quinquennat, le gel des rémunérations, la réinstauration du jour de carence, la remise en cause de leur statut...Dans la Manche, de nombreux services publics seront donc au ralenti, voire totalement inactifs. 3 rassemblements sont prévus à Cherbourg, Saint-Lô, Avranches à 10H30 devant les mairies. A Cherbourg il y aura aussi des distributions de tracts le matin au rond point de Martinvaast, aux Pieux, à la Gare et sur le pont tournant de Cherbourg.

Un mardi noir dans les écoles

A Querqueville par exemple 3 établissements sur 4 seront fermés. Aux Fauvettes, au Bois et à Paul Bert, une classe sur 6 sera ouverte aux Courlies. En revanche pas de cantine et pas de périscolaire et ça c'est pour tout le monde. A Cherbourg aussi de nombreux écoles seront fermées. Les parents ont été avertis. Comme à Gibert Zola, au Hameau Baquesne ou aux Tournesols. Pas de restauration ni d'accueil non plus. A Equeurdreville pas de cantine et l'accueil périscolaire du matin et du soir sera uniquement assuré sur l'école des Avoynes. Goubert et Macé accueilleront les élèves ailleurs ce sera fermé ou il y aura une classe ou deux d'ouvertes pas plus. A la Glacerie en revanche tout fonctionnera normalement aujourd'hui. A Saint-Lô, les services de l'éducation n'ont eu aucunes remontées mais pensent qu'il y aura une forte mobilisation. Même chose dans le sud manche : à Coutances, Granville et Avrances. Pour ce qui est des crèches il faut se renseigner.

Ecoles fermées/ouvertes Tourlaville

Ecoles fermées/ouvertes Equeurdreville

Ecoles fermées/ouvertes Cherbourg-Octeville

Des perturbations au cas par cas

A la SNCF, le trafic sera normal en Normandie selon la direction. Dans les hôpitaux une première depuis 2009, une dizaine de syndicats appellent à la grève. Des opérations pourraient être reportées. Médecins, pharmaciens et dentistes sont invités à suivre aussi le mouvement. De même que les policiers, les agents de Pôle Emploi ou les personnels d'anciennes entreprises du secteur public comme La Poste et Orange.