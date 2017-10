Manifestation des fonctionnaires : 700 personnes défilent à Belfort

Près de 700 personnes ont défilé mardi 10 octobre dans les rues de Belfort pour défendre le statut de fonctionnaire. Elles protestent notamment contre le gel du point d'indice dans la fonction publique, la hausse de la CSG, les suppressions de postes, ou encore le retour du jour de carence.

Les fonctionnaires manifestent ce mardi dans plusieurs villes de France. A Belfort ils sont près de 700, selon les forces de l'ordre, à être descendus dans la rue. Tous les syndicats de la fonction publique ont répondu présents, ce qui n'était pas arrivé depuis 10 ans. Enseignants, Atsem, infirmières, ou encore postiers ont ainsi défilé côte à côte.

On a de plus en plus de soignants qui craquent. Nous on est là pour sauver des vies, pas pour perdre la nôtre. - Nathalie Depoire, présidente du syndicat CNI (Coordination nationale infirmière) à l'hôpital Nord Franche Comté.

Tous craignent une dégradation de leurs conditions de travail."La situation se dégrade dans tous les secteurs" déplore Michel Anderlin qui travaille à La Poste depuis 40 ans. "A la Poste, les départs ne sont pas remplacés. Il n'y a plus de jeunes qui arrivent pour nous épauler, et puis nous remplacer. C'est le principal souci" ajoute ce syndicaliste de FO.

Tous les syndicats ont manifesté ensemble. Ça n'était pas arrivé depuis 10 ans. © Radio France - Manon Klein

Le ''fonctionnaire bashing''

Beaucoup des fonctionnaires présents à la manifestation sont aussi venus pour protester contre le "fonctionnaire bashing", comme ils l'appellent. "Dans l'imaginaire collectif, on a l'impression d'être considérés comme des nantis. Alors qu'on est là pour apporter un vrai service public" détaille Nathalie Depoire, président du syndicat CNI à l'hôpital Nord Franche Comté.

"On n'a pas non plus des salaires très importants" tient à souligner Michel Anderlin. "Même la sécurité de l'emploi n'est plus assurée à 100%'' ajoute-t-il.