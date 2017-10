Les fonctionnaires manifestent aussi à Guéret

Environ 500 manifestants ont défilé dans les rues de Guéret ce mardi dans le cadre de la journée nationale de grève et de mobilisation dans la fonction publique.

Toutes les fonctions publiques étaient rassemblés pour dénoncer les projets du gouvernement qui mettent en danger le service public d'après les manifestants : fonctionnaires d'état, territoriaux et hospitaliers tous rassemblés derrière leurs syndicats qui, c'est une première, ont appelé à l'unanimité à défiler.

Avant la manifestation dans les rues de Guéret, les fonctionnaires en grève se retrouvent en AG #manif10octobre#fonctionpubliquepic.twitter.com/jesU1QpUJ9 — France Bleu Creuse (@FBCreuse) October 10, 2017

"Avec Macron, on est dans une continuité des politiques d'économie menées sous Sarkozy et Hollande mais là on arrive à l'os", lance un agent territorial qui travaille à la voirie dans une petite commune, "je suis catégorie C au plus bas de l'échelle et avec 11 ans d'ancienneté je touche seulement 1300 euros nets par mois, vous trouvez vraiment qu'on est privilégiés ?"

Les manifestants vont partir de l’hôpital de Gueret direction la préfecture en passant par la place Bonnyaud #manif10octpic.twitter.com/tVKWF7KmPU — France Bleu Creuse (@FBCreuse) October 10, 2017

Plus loin, un professeur de technologie au collège de Chénérailles dénonce aussi la chute du pouvoir d'achat : "depuis 5 ans, mon salaire a baissé à cause du gel du point d'indice (qui fixe le montant des revenus) et de la hausse des cotisations... Et ça n'est pas qu'une vue de l'esprit ou un savant calcul par rapport à l'inflation : le montant affiché en net sur ma fiche de paye a baissé de plusieurs dizaines d'euros."

Le cortège des manifestants est parti dans les rues de Gueret #manif10octobre#fonctionpubliquepic.twitter.com/9ZNM8NjfkU — France Bleu Creuse (@FBCreuse) October 10, 2017

"Comment dans ces conditions assurer un service public de qualité et attirer les jeunes vers ces métiers ?", demandent en chœur les syndicats, qui réclament une réelle discussion au gouvernement et à la fin de "décisions comptables prises sans concertation" : gel du point d'indice, rétablissement d'une journée de carence (une journée non payée en cas d'arrêt maladie) et la suppression annoncée de 120.000 postes de fonctionnaires à la fin du quinquennat.