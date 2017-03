Les fonctionnaires manifestent ce mardi à Avignon

Tous les agents de toutes les fonctions publiques (hospitalière, territoriale et d'Etat) sont appelés à manifester ce mardi, pour réclamer la fin des politiques d'économies. Ils veulent plus de moyens et plus de personnel.

"Arrêtons la casse du service public !" Voilà le mot d'ordre de cette journée d'action.

Les syndicats CGT, Force Ouvrière, Sud et FSU appellent les agents du service public et des secteurs élargis de la santé à se rassembler, un peu partout en France, pour réclamer davantage de moyens en budgets et en effectifs. A Avignon, le rendez-vous est fixé à 10h30 devant la Préfecture de Vaucluse.

Agents découragés

André Schiano sera dans le cortège. Il est secrétaire départemental de FO Santé, il travaille à l'hôpital d'Avignon. Il côtoie tous les jours des collègues déboussolés et complètement découragés par la charge de travail et le manque de temps.

Certains agents partent le soir en pleurant, car ils ont le sentiment de ne pas avoir pu faire leur travail correctement. Aujourd'hui, ce ne sont plus les patients qui sont au cœur de l'hôpital, mais les euros (A. Schiano).

Même malaise, même ras-le-bol à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse, où travaille Dominique Fassié.

Les gens n'en peuvent plus, et il n'y a aucune compensation en salaires. Le travail et les efforts des agents ne sont pas reconnus (D. Fassié)

"Il n'y a pas que la santé et les secteurs qui s'y rattachent qui souffrent du manque de moyens, soulignent les syndicats. En fait, c'est toute la fonction publique qui est touchée, y compris la fonction publique territoriale et d'Etat".

Pour Annabelle Pascale, déléguée CGT au Département, les risques psycho-sociaux s'accroissent pour les agents :

Les agents absents ne sont quasiment plus remplacés, ce sont leurs collègues qui se partagent la charge de travail. Ça ne tiendra pas longtemps comme ça (Annabelle Pascal).

Les syndicats appellent dont les agents - et les usagers - à manifester. Pour Hélène Blanc, la secrétaire générale de la CGT en Vaucluse, il faut profiter de la période pré-électorale pour faire entendre les revendications des fonctionnaires.

Lors de cette journée d'action, le fonctionnement de certains services publics sera perturbé. Les accueils à la Sécurité Sociale, à la CAF et à l'URSSAF pourraient également être pertrubés. Il n'y aura ni accueil du matin, ni étude, ni cantine dans certaines écoles maternelles et primaires, notamment à Avignon.