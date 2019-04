Les fonderies du Poitou bientot sous pavillon anglo-indien

Après l'alu, la fonte. Ce mercredi à Poitiers, Liberty House a soumis son projet de reprise de la fonderie fonte d'Ingrandes devant le tribunal de commerce. Un projet rendu possible grâce à l'accord passé avec Renault en début de semaine.

Me Malika Ménard, avocate du comité d'entreprise de la fonderie fonte entouré des représentants CGT Tony Clep et Alain DelavaudM

Comme pour l'alu, le groupe anglo-indien a obtenu des garanties de commandes du constructeur sur 4 ans. Seule différence, pour la fonte les commandes baisseront d'avantage dès la 3è année obligeant la fonderie à diversifier sa production pour assurer son avenir. Liberty House s’apprête donc à devenir le propriétaire des deux fonderies d'Ingrandes-sur-Vienne. Ce sera acté vendredi par les tribunaux de commerce de Poitiers et Lyon qui rendront conjointement leurs décisions.

Un soulagement mêlé d'amertume

Pour les salariés de la fonte, c'est la fin d'une pénible attente. Mais le soulagement de voir leur outil de travail repris est terni par les suppressions de postes. "Je rappelle, souligne le secrétaire de la CGT Alain Delavaud, que 110 intérimaires sont partis il y a quatre mois et que là on s'apprête à supprimer 75 postes. Ça fait beaucoup pour le bassin chatelleraudais". Liberty House a en effet conditionné son offre de reprise une réduction des effectifs en partie couvert par des départs volontaires. 59 dossiers ont été validés. Il devrait donc y avoir 16 licenciements à la fonte qui verra son effectif ramené à 325 (295 pour la fonderie alu).

La reprise des fonderies fixée au premier mai

Hasard du calendrier, c'est le jour de la fête du travail que les fonderies alu et fonte passeront sous pavillon anglo-indien. Les deux fonderies savent qu'elles ont deux ans d'activité pleine assurées grâce à l'accord passé avec Renault qui est leur client quasi exclusif. Mais il leur faudra dès 2021 diversifier leur production. Une diversification impérative pour la fonte, explique l'avocate du comité d'entreprise Me Malika Ménard. Avec la crise du diesel, la production de carters en fonte est directement impactée et les commandes de Renault seront en 2022 moitié moins importante que cette année.