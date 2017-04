Les forains bloquent Plérin

Le conflit se poursuit entre les forains et le maire de Plérin, alors que le tribunal administratif de Rennes vient de trancher en faveur de la mairie.

La fête foraine de Plérin devait débuter hier, lundi 18 avril. À la place, les forains ont décidé de perturber la circulation de Plérin, ce mardi. À grand coup de klaxon et en roulant au pas autour de la ville, ils ont protesté contre la décision de la mairie de ne pas les laisser installer leurs caravanes près du Stade Marcel-Gouédard.

Un espace pour les caravanes

"Après Pau, Reims, c'est au tour de Plérin, s'agace Régis Carrobbi, délégué du SNIF, le Syndicat national des industries forains en Bretagne. Depuis 20 ans, dans notre région, 300 fêtes foraines ont disparu. Les communes ne veulent plus de nous et c'est ce qui se passe aussi à Plérin."

Pour le SNIF, l'interdiction de s'installer sur le parking du stade équivaut à une tentative de supprimer la fête foraine : "il nous faut un espace pour poser nos caravanes, justifie Régis Carrobbi. Nous ne pouvons pas acheter un pavillon dans chaque ville où nous travaillons. Nous payons des charges, nous payons l'eau et l'électricité. Nous voulons simplement travailler."

Désaccord avec la mairie

La mairie, de son côté, explique que le parking du stade a été rénové à l'automne 2016 et qu'il ne peut plus accueillir les caravanes des forains. "Nous avons prévenu les familles l'an dernier", assure le maire, Renan Kerdraon. L'élu affirme que son adjointe a pris contact avec chacun, pour exposer la situation et leur demander de prendre leurs dispositions.

Les forains, de leurs côtés, disent n'avoir reçu cette information qu'en mars dernier. Entre temps, des réunions entre les deux parties ont été organisées pour régler le différend. "Nous avons proposé huit terrains de substitution", argumente Régis Carrobbi. "Aucun ne convenait, rétorque Renan Kerdraon. Il y a par exemple un ancien camping qui abrite désormais un centre de loisir et des logements sociaux. A aussi été évoqué le parking de l'école Notre-Dame, or les vacances scolaires s'achèvent la semaine prochaine. Ils nous ont aussi proposé une aire de stationnement utilisée par les auto-écoles comme piste pour les scooters et les motos. Nous ne pouvons pas déshabiller Pierre pour habiller Paul."

La RN12 bloquée

Entre les deux parties, le dialogue a du mal à reprendre. Les forains se sentent victimes de discrimination, visant leur mode de vie itinérant. Le maire, de son côté, réfute l'accusation et met en avant le fait que la commune accueille des gens du voyage et des réfugiés.

Le SNIF avait saisi le tribunal administratif de Rennes en référé pour contraindre le maire à fournir un espace pour leurs caravanes, arguant que l'interdiction constituait un "détournement de pouvoir". La justice ne leur a pas donné raison. Les forains ont donc décidé de bloquer la RN12 entre Saint-Brieuc et Plérin, ce jeudi matin, dans les deux sens de circulation. "Nous ne céderons pas, conclut Régis Carrobbi. Nous devions rester dix jours pour la fête foraine, alors on va nous entendre."