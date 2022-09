Les forains de la fête foraine de Nantes s'adaptent à la hausse du prix de l'énergie

Entre la hausse des prix de l'énergie et la baisse généralisée du pouvoir d'achat, il est parfois compliqué pour les forains de faire de bonnes affaires et de remplir leurs manèges. Beaucoup s'adaptent en changeant les ampoules des attractions ou en augmentant le prix du tour.

La fête foraine est installée à Nantes depuis le début du mois et reste jusqu'au 2 octobre sur le cours Saint-Pierre. Mais entre la hausse des prix de l'énergie, de l'essence et la baisse généralisée du pouvoir d'achat, il est parfois compliqué pour les forains de faire de bonnes affaires et de remplir leurs manèges. Beaucoup sont alors contraints de s'adapter.

Sur les chaises volantes d'Harrison, plus une seule ampoule de 100 volts. A la place, un éclairage basse consommation. Ce mercredi après-midi, il nous fait faire le tour de son manège. "Au niveau des projecteurs que vous voyez un peu partout, avant c'était de grosses ampoules, mais maintenant j'ai installé des LED et cela consomme beaucoup moins. De la même manière, les moteurs s'éteignent automatiquement à la fin de la journée."

Du gazole dans des groupes électrogènes

Avec la hausse des prix de l'énergie, les forains tentent par tous les moyens d'économiser au maximum. Et d'après Harrison, le pire est à venir. "Cet hiver, ça risque d'être encore plus compliqué, regrette-t-il. On ne va pas rester fermés pour autant, on se débrouillera en mettant du gazole dans des groupes électrogènes."

D'autres ont dû aller encore plus loin et augmenter le prix du tour de manège. C'est ce qu'a d'ailleurs dû faire la plupart des forains comme William qui possède une attraction pour enfants. "J'ai dû augmenter mes prix de 50 centimes pour couvrir les dépenses supplémentaires, et c'est vraiment à contrecœur, explique-t-il. La fête foraine reste une fête familiale et populaire, mais je n'ai plus vraiment le choix."

50 centimes en plus pour la plupart des manèges

Malgré tout, ils sont nombreux à s'arrêter devant son stand, comme Anne-Charlotte, qui est venue avec ses nièces Eléonore, 9 ans, et Apolline, 8 ans. "J'avoue, j'ai un petit peu cassé la tirelire aujourd'hui, mais tous les mercredis ne sont pas comme ça, sourit-elle. J'ai aussi des coupons de réduction pour certains manèges, histoire de réduire un petit peu la note."

Et pour la petite famille, malgré la hausse des prix on ne fait pas l'impasse sur le goûter ! Ce sera une barbe à papa pour Eléonore et une gaufre au chocolat pour Apolline. Le prix de la glace a augmenté lui aussi : comptez 50 centimes de plus en moyenne. Mais ce mercredi, un seul mot d'ordre : le plaisir ! Une manière de prolonger un petit peu les vacances.