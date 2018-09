Ce vendredi matin encore, exactement comme la semaine dernière, les forains de la Plaine ont choisi de bloquer le centre-ville de Marseille pour se faire entendre. Du Vieux-Port en passant par la Canebière et le secteur de la gare St-Charles, ils ont paralysé les principaux axes de circulation jusqu'à midi. Mais cette fois, ils obtiennent un nouveau rendez-vous.

Une réunion en Préfecture est apparemment organisée jeudi prochain à 18h.

"On va sauver nos vies, nos emplois. 350 familles au chômage, je ne sais pas ce qu'en dit Macron... si on n'obtient pas ce qu'on veut, on ira jusqu'au bout" Thomas, forain