Les forains du Grand Est manifestent à Strasbourg

Les forains ont manifesté à Strasbourg et Mundolsheim ce jeudi, provoquant des problèmes de circulation. Ils protestent contre les tarifs d'électricité, mais aussi contre la décentralisation des foires hors des villes.

Les forains en colère ont manifesté ce jeudi matin et jusqu'en début d'après-midi dans l'Eurométropole. Au volant d'une cinquantaine de camions, ils se sont rassemblés à midi sur le parvis du centre administratif de Strasbourg. Une dizaine de camions se sont ensuite rendus à Mundolsheim, jusqu'au siège d'Electricité de Strasbourg, perturbant ainsi la circulation sur la RN4 et l'A35.

Les forains du Grand Est protestent notamment contre les tarifs d'Electricité de Strasbourg qui leur reviennent trop chers, mais aussi contre la décentralisation de plus en plus fréquente des foires vers l'extérieur des villes.

Ils nous raccourcissent de plus en plus les dates de foire" - un forain bas-rhinois

Les forains craignent notamment pour l'avenir de la foire Saint-Jean de Strasbourg, qui doit quitter le Wacken "mais on ne sait pas où elle va s'installer", déplore Sacy Ben Mourdi, forain bas-rhinois. "Ils parlent de nous mettre à Hautepierre, près du Zénith mais pour nous ce n'est pas possible commercialement parlant.

"En plus, ils nous raccourcissent les dates des foires de Pâques, du carnaval, c'est notre gagne-pain, quand on ne travaille pas on ne gagne pas d'argent. Et ce n'est pas qu'à Strasbourg", ajoute le forain, "c'est aussi à Vendenheim, Herrlisheim ou Gambsheim, on a des problèmes partout alors au bout d'un moment on se laisse plus faire".