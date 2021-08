Les forains du Lunapark de Carnon inquiets pour leur avenir

Ce dimanche 29 août 2021 sera peut-être le dernier où vous verrez les lumières du Lunapark de Carnon (Hérault). La mairie veut réquisitionner la place où s'installe la fête foraine, avenue Jean-Baptiste Solignac, pour en faire un parking d'ici 2030. Le Lunapark devrait alors soit totalement disparaître soit s'installer à un autre endroit de la ville.

Une fête foraine incontournable pour les professionnels

Le Lunapark anime la ville, l'été, depuis 1991. Claude Arnau, âgé aujourd'hui de 75 ans, en est le responsable depuis le début. Il a un petit pincement au cœur à l'idée que son bébé puisse disparaître. En 30 ans, il a vu les enfants qui s'amusaient sur les ménages revenir en tant que parents. En 30 ans, ses amis forains ont pris leurs marques. Il craint pour leur avenir. "Prenons par exemple le Palais des Glaces, illustre Claude Arnau. J'ai commencé avec le père, puis le fils, et aujourd'hui c'est le petit-fils qui le tient. Ils sont là depuis 30 ans. Pour eux, c'est compliqué de se recycler."

On est ici depuis 30 ans. C'est énorme. Ça représente trois générations - Claude Arnau, responsable du Lunapark de Carnon depuis la création du Lunapark, en 1991

D'autant plus que le Lunapark de Carnon représente, pour certains professionnels, une grosse part du chiffre d'affaires. Roy Huard travaille ici depuis 6 ans. Il est le propriétaire du bateau pirate, de la tour et d'une attraction pour les tout petits. "C'est quand même près de trois mois de travail, explique-t-il. C'est un quart de l'année et surtout, c'est en pleine saison. C'est vraiment là où on fait le chiffre de l'année. Si ça disparaît, ça serait catastrophique."

En 30 ans, ces forains ont aussi eu le temps de créer des liens très forts. "Pendant trois mois, on se côtoie tous les jours, explique Claude Arnau. On est en caravane. Quand on sort, on dit au voisin 'tiens, viens boire un café!'. Depuis 30 ans... Aujourd'hui, on fait presque partie de la même famille."

Une institution pour les habitués

Pour les touristes qui reviennent régulièrement et les gens du coin, le Lunapark est une véritable institution. Sur sa page Facebook, le parc a reçu de nombreux messages de soutien. Marie-Hélène habite ici depuis 43 ans. "Au Lunapark, il y a une bonne ambiance et des manèges pour tous les âges, décrit celle qui y va régulièrement avec ses petits-enfants. On y va, on fait quelques tours de ménage, puis on revient la semaine suivante, sourit-elle. En 30 ans, j'ai amené mes enfants puis mes petits-enfants."

Philippe aussi a l'habitude d'y aller, le soir, avec ses amis. Il est triste que la fête foraine puisse disparaître. "Quelque part, ça met un peu de relief dans la vie... On y va une fois par semaine, pour manger une bonne gaufre. J'embrasse très très fort mes amis forains et j'espère qu'ils accéderont à leur requête." Quelques-uns, qui habitent à proximité de la fête foraine, sont soulagés de pouvoir, peut-être, retrouver un peu de calme l'été prochain.

La fermeture du Lunapark n'est pas actée. Claude Arnau devrait rencontrer le maire à la mi-septembre. Il espère avoir un sursis ou, le cas échéant, trouver un autre endroit sur Carnon. Ce dimanche, pour la possible dernière soirée, les forains font un geste. Tous les manèges sont à 2 euros.