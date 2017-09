Les forains manifestent à Dijon

Les forains sont en colère et le montrent un peu partout en France ce mardi. Ils mènent des opérations escargots pour réclamer un vrai statut et le retour des fêtes foraines près des centre villes. A Dijon, ils ont manifesté dès les premières heures de la matinée sur la rocade et différents axes.

Plusieurs dizaines de camions de forains perturbaient ce mardi la circulation à Paris et aux abords d'autres villes de France, notamment Dijon, répondant à l'appel du "roi des forains" Marcel Campion à rejoindre la mobilisation syndicale contre la réforme du code du travail. Selon Marcel Campion, "environ 10.000 camions sont mobilisés sur toute la France, et 400 à 500 à Paris". "Peut-être qu'ils (le gouvernement) vont enfin nous entendre. On est déterminés, on n'a rien a perdre, c'est ça ou on crève. On ne demande pas de subventions, on veut juste bosser", affirment les forains.

Les manifestants arboraient des t-shirts "Sauvez nos fêtes. 35.000 familles, 200.000 emplois en danger".

Alors que plusieurs syndicats appellent à des grèves et manifestations contre la réforme du Code du travail, Marcel Campion, qui gère notamment la grande roue place de la Concorde à Paris, a appelé ses pairs à manifester contre une ordonnance du 19 avril concernant leurs activités. Ce texte impose aux municipalités d'organiser un appel d'offres pour tous les emplacements publics d'animation.

"Il est hors de question qu'on soit +ubérisés+ dans notre profession", s'est insurgé M. Campion, pour qui cette ordonnance signe "la mort" du métier de forain.

"Notre métier a une spécificité d'occupation du domaine public bien établie depuis des décennies. On veut sortir de cette ordonnance", explique Christian Lentz, du Syndicat associatif pour le maintien et la sauvegarde de la fête foraine (Samseff). "Nos emplacements sont reconduits tous les ans, j'ai repris la place de mon père qui avait repris la place du sien, j'espère que mon fils bénéficiera des miens... (...) C'est une tradition, c'est nos us et coutumes", ajoute Christian Lenz, affirmant que l'intersyndicale foraine souhaitait être reçue par le Premier ministre.

Ailleurs en France, des camions de forains ralentissaient depuis 07H30 des échangeurs d'accès à Rouen, selon la société d'autoroutes Paris Normandie, entraînant de nombreux bouchons et ralentissements. Des bouchons provoqués par des opérations escargots étaient aussi recensés sur l'autoroute du Nord, dans les deux sens, de même qu'aux abords de Toulouse, au niveau du péage de l'autoroute Bordeaux-Toulouse, ou encore sur l'autoroute de l'est en direction de Strasbourg près de Brumath (Bas-Rhin). En Bourgogne, c'est sur la rocade et près du rond point de Marsannay-la-Côte à l'entrée sud de l'agglomération dijonnaise que les forains s'étaient donné rendez-vous dès les premières heures de la matinée, perturbant la circulation. Ils réclament d'être reçus par la préfecture.