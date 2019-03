Les forains rejettent les nouvelles propositions de la mairie du Mans

La mairie du Mans fait un pas en direction des forains. Après une semaine tendue et avant la reprise annoncée des actions ce lundi, la municipalité formule deux propositions pour tenter de sortir de la crise.

, "en même temps que la « Foire du Mans » qui rassemble chaque année plus de 100 000 personnes. Cette grande foire donnerait ainsi une visibilité à la profession industrielle foraine tant sur l’attractivité commerciale que sur la valorisation de leur profession". De nouveaux aménagements dans la zone du Panorama, près du circuit des 24 Heures, pour accueillir la fête foraine. Dans son communiqué, la mairie indique, sans plus de précision : "mobilité, aménagements urbains etc...". Elle mentionne que ceci vise à "faire de la fête foraine du Panorama" une grande fête foraine de la ville du Mans".

Les forains disent non

Les forains manceaux ont pris connaissance de ces deux propositions ce dimanche après-midi, alors qu'ils organisaient une distribution gratuite de barbes-à-papa et autres friandises aux Jacobins. Pour l'un de leur représentants, "il n'y a pas de nouvelle proposition !" Frédéric Mayeur explique : "on s'est déjà installés à dix reprises dans la zone du Panorama. On sait ce qu'il en est. Ce ne sont pas quelques aménagements supplémentaires qui vont faire la différence. Le Panorama n'est pas une zone commerciale, c'est une zone artisanale!" Quant à la proposition d'une fête foraine au même moment que la Foire du Mans en septembre, elle ne semble pas convaincre non plus. "C'est une idée étrange", réagit Frédéric Mayeur. "On a déjà du mal à tenir les dates des fêtes foraines qui existent. Le responsable estime que "la mairie est dos au mur. Elle essaye de chercher des propositions pour étouffer le problème".

De nouvelles actions dès ce lundi matin

Les forains, en colère contre la mairie du Mans, réclament toujours la possibilité d'installer leurs manèges sur le parking aérien des Quinconces, ou à défaut, dans un autre lieu du centre-ville. Ils annoncent la reprise de leurs actions ce lundi matin, "notamment des opérations escargot". Des forains venus d'autres régions de France devraient également rallier Le Mans. "Ce qui se passe ici est devenu une cause nationale. L'ampleur que pourrait prendre le mouvement nous dépasse", indique un autre porte-parole des forains manceaux qui redoute que la situation devienne incontrôlable.