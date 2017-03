Les forains répliquent à François Bayrou et lancent l'opération "Ninja"

Les forains qui mènent une opération escargot autour de Pau depuis deux jours ont été reçus ce jeudi à la mairie de Pau par François Bayrou. Ils ont claqué la porte de la réunion et annoncent un durcissement de leur action : l'opération "Ninja"

Les forains comprennent que les travaux de la place de Verdun les oblige cette année à s'installer ailleurs, mais ils veulent la garantie que dans deux ans, ils reviendront place de Verdun. François Bayrou les a reçus en mairie mais au bout d'un quart d'heure les forains ont mis un terme à la réunion.

François Bayrou refuse de céder à la pression et estime qu'il est allé au bout de ses propositions.

Les forains ne veulent pas entendre parler de réexaminer la situation dans deux ans. Ils veulent bien aller s'installer près de la gare, mais avec la garantie de revenir place de Verdun à la fin des travaux.

Mais il nous prend pour des "pimpins", on va réexaminer la situation dans deux ans, nous dans deux ans on réintègre Verdun, et nous on le sait qu'on ne va pas travailler à la gare, donc on est prêts à y aller provisoirement. On s'est levé et on est parti parce que Bayrou il dit que c'est pas nous qui allons le faire plier mais c'est pas Bayrou qui va nous faire plier non plus. On a nos enfants sur la route qui sont pas nourris parce qu'on va pas travailler. donc là maintenant c'est le feu. On va appeler tous les cirques de France, opération "Ninja".