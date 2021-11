La forêt des Pyrénées-Orientales, un gigantesque potentiel non-exploité

C'est un comble. Alors que le département ne manque pas d'arbres et que la demande en bois n'a jamais été aussi forte sur la planète, les Pyrénées-Orientales ne compte plus de scierie ! Celle de Matemale, gérée par la communauté de communes, a fermé ses portes en juin dernier. "On a fermé pour des raisons économiques, on n'arrivait pas à scier suffisamment de volume pour rentabiliser le fonctionnement," explique Michel Garcia, le maire de Matemale et président de la scierie.

"Nous avons évidement chercher des investisseurs privés mais personne n'a souhaité poursuivre", regrette Michel Garcia. "Ca pose question évidement. On est en incapacité de produire de la charpente issue de nos forêts alors que l'écoconstruction est en pleine extension et que le marché existe. C'est paradoxal que localement on n'arrive pas faire tourner la scierie. Si des repreneurs sont intéressés, la porte est ouverte !" L'activité avait été relancée après la tempête Klaus en 2009 pour débiter les milliers d'arbres abattus.

En France, la filière bois emploie plus de 400.000 personnes. Les professionnels peinent à recruter des charpentiers, des bûcherons, des agents forestiers et des menuisiers. Depuis un an, la filière bois a reçu de la part de l'Etat 800 millions d'euros pour se moderniser. Pas suffisant pour les syndicats qui appellent les personnels de l'ONF à manifester ce jeudi à Paris devant le Ministère de l'Economie.