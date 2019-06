Les forêts du Poinçonnet et de Vierzon sont en mauvais état selon l'ONF

Vierzon, France

L'Office National des Forêts tire la sonnette d'alarme à l'occasion d'une grande réunion intersyndicale organisée aujourd'hui à Epinal sur la question de l'avenir des forêts françaises. Un avenir assombri selon l'ONF par plusieurs problématiques : le nombre d'agents de l'ONF aurait été divisé par deux en trente ans selon les syndicats, les quantités de bois vendues sont de plus en plus importantes, et la forêt n'a donc pas le temps de se renouveler. Gilles Quentin, membre du syndicat CGT forêts craint aussi à terme une privatisation de l'ONF.