Guerre en Ukraine : comment le site industriel d'armement des Forges de Tarbes renaît

Relancées par la guerre en Ukraine après des années très difficiles, les Forges de Tarbes produisent aujourd'hui environ 2.500 fûts d'obus par mois. C'est l'équivalent de "10% des besoins actuels de l'Ukraine en obus 155", précise Jérôme Garnache-Creuillot, PDG d'Europlasma, la maison-mère des Forges de Tarbes.

Les fûts d'obus ce sont ces corps, ces enveloppes d'acier de 155 millimètres de diamètre qui servent à contenir et transporter les charges explosives. Ce modèle équipe notamment les canons César, que la France fournit à Kiev dans son effort de guerre face à la Russie.

Un conflit dont l'issue semble encore loin, ce qui fait les affaires d' Europlasma, qui a repris les Forges de Tarbes il y a deux ans. Le site est alors au bord de la liquidation judiciaire, après être passé entre plusieurs mains, sans pouvoir se redresser. L'idée du groupe, à ce moment-là, est loin de participer à ce qui passe sur les champs de bataille, mais plutôt de fabriquer des torches à plasma, et de participer à l'essor du traitement des déchets dangereux.

"L'actualité nous a rattrapés"

Mais la crise énergétique vient perturber les plans d'Europlasma, et les industriels se préoccupent alors moins de décarboner leur activité que de survivre, tout simplement. Puis, Vladimir Poutine décide d'envahir l'Ukraine et le destin des Forges de Tarbes prend un autre chemin. "L'actualité nous a rattrapés", résume Jérôme Garnache-Creuillot. Le groupe ambitionne désormais d'intensifier sa production pour passer à 120.000 fûts d'obus annuels en 2024, puis 160.000 à horizon 2025. "Même si la guerre s'arrête, il faut aussi reconstituer les stocks des pays membres de l'OTAN et notamment les pays proches de l'Ukraine", explique Jérôme Garnache-Creuillot, qui ajoute que le site envisage aussi de produire bientôt des obus de type M.107, plus standard, moins précis et "plus vieux", mais utilisés notamment pas les États-Unis.

Une question de "souveraineté industrielle" également, selon Europlasma, qui emploie à l'heure actuelle une trentaine de salariés. Là aussi, les choses doivent monter en puissance puisque le groupe compte doubler ses effectifs d'ici 2025. Mais avec deux défis : trouver et former des forgerons, mais aussi parvenir à s'approvisionner à temps en centres d'usinage pour couvrir la demande, qui s'annonce croissante pour les mois à venir.