Les fortes chaleurs de la semaine font les affaires des producteurs de melons du Haut-Poitou

La chaleur s'est installée sur le Poitou et cela devrait durer jusqu'à la fin de la semaine. Des températures au-dessus des 35 degrés, y compris ce week-end. Une météo qui arrange les producteurs de melons chez nous, car ce fruit aime les excès de température. Ce temps signifie une belle fin de saison pour une filière qui a fait grise mine pendant l'été avec une météo capricieuse qui a un peu plombé le secteur.

ⓘ Publicité

"C'est une bonne nouvelle pour la qualité de la production et la consommation de melons qui devrait repartir à la hausse après plusieurs semaines difficiles et des prix à la baisse" relève Julien Godet, président du syndicat. Une météo qui n'a toutefois pas que des avantages. "La chaleur est bonne pour les ventes, mais elle complique la récolte. Nous sommes contraints de cesser le travail en milieu d'après-midi, ce qui réduit notre activité". La filière Haut-Poitou IGP, deuxième de France en volume, produit 15.000 tonnes de melons par an. Elle représente 1.500 emplois directs dans la région.