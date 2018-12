Les "foulards rouges" dénoncent la "dictature" des "gilets jaunes"

Alors que les "gilets jaunes" occupent depuis plusieurs semaines les ronds-points et le terrain médiatique, les foulards rouges" veulent aussi se faire entendre. Ils demandent le "rétablissement de l'ordre public et des libertés individuelles" et dénoncent la "dictature" des gilets jaunes.

Châteauroux, France

"On est obligé de se cacher quand on ne pense pas gilet jaune" Geneviève, une retraitée de l'Indre a rejoint il y a quelques jours le groupe Facebook des "foulards rouges" qui compte plus de 25 000 membres. Un mouvement qui dénonce les violences des gilets jaunes et demande "le rétablissement de l'ordre public et des libertés individuelles". Comme d'autres, Geneviève comprend les revendications des gilets jaunes qu'elle juge "très légitimes" mais elle dit ne plus supporter les violences et l'évolution du mouvement : "Les gilets jaunes, ça devient une espèce de dictature. Je ne supporte plus cette idée insidieuse de révolution et de violences"

Nous sommes 25 000! Merci pour votre soutien, on ne lâche rien! #JeSuisFoulardRouge#GiletsJaunespic.twitter.com/mlPN4pXBr2 — Foulards Rouges Officiel (@FoulardsRougesO) December 5, 2018

Comme je suis foulard rouge, je cache mon foulard quand je me promène !

Même si elle se sent moins seule depuis qu'elle a rejoint le groupe Facebook des "foulards rouges", Geneviève avoue, amèrement, que ce n'est pas simple de faire face à la vague jaune : "Comme je suis foulard rouge, je suis obligée de cacher mon foulard quand je me promène, je ne peux pas parler dans mon entourage de ma façon de penser, de voir les choses. Je faisais partie d'un club de loisirs, j'ai dû "m'évincer" de ce club parce que je n'avais pas les mêmes idées". Manifester, avec d'autres foulards rouges pour dénoncer les violences, Geneviève n'ose même pas y penser : "On ne peut pas le faire, parce qu'on sait très bien que ça va dégénérer. On reste à distance des gilets jaunes, on ne pas va aller les provoquer"

Foulard rouge, c'est la résistance !

Dans l'Indre, ils seraient ainsi plusieurs centaines à avoir rejoint l'un des groupes Facebook hostiles aux méthodes des gilets jaunes. Pour Geneviève, cette majorité silencieuse est aujourd'hui importante : "Foulard rouge, pour moi, c'est une forme résistance ; résistance pour dire non ; non à ce mouvement, non à la violence"