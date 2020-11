Les fournisseurs bretons des cafés et restaurants s'allient pour défendre leur filière

Douze fournisseurs bretons de cafés et restaurants se fédèrent pour défendre la filière. Des Cafés Coïc à France Boisson Bretagne, en passant par Breizh Cola, Plancoët, ou Coreff, ils s'allient au sein d'un consortium. Ces 12 sociétés emploient 1350 emplois et entendent peser dans le débat public.

12 entreprises bretonnes de production, de distribution ou de vente s'allient au sein d'un consortium breton de défense de leur profession : Ouest Boissons, Brasserie de Bretagne, Eaux minérales Plancoët, Brasserie Lancelot, Cafés Coïc, Promocash Plérin, Cozigou, Brasserie Coreff, France Boisson Bretagne, Cidrerie Lézergue, Breizh Cola et Thés Baronny's.

Implantés sur 42 sites de production en Bretagne, ils emploient plus de 1 350 salariés et font vivre des centaines de sous-traitants. "En nous fédérant, nous avons mis nos rivalités commerciales de côté", précise Mathieu Breton, directeur Brasserie Coreff. "Il y va de la survie de nombreuses sociétés familiales et indépendantes qui contribuent, par leur ancrage territorial et leur histoire, à l’attractivité et au dynamisme de la Bretagne", explique-t-il.

Un appel à toute la filière

Ce nouveau consortium appelle tous les fournisseurs des cafés et restaurants à rejoindre ce mouvement. L'objectif est de peser dans le débat public, en proposant des mesures concrètes pour sauvegarder l'emploi. Ces 12 sociétés proposent notamment le maintien des exonérations de charges sociales en 2021.