Les fournitures scolaires 10% plus chères cette année, le gouvernement saisit la Répression des fraudes

Des cahiers 14% plus chers que l'an dernier, des pinceaux qui ont pris 9% en un an ou des équerres qui ont flambé de 19% entre juillet 2022 et juillet 2023 : les relevés effectués par les membres de l'UFC Que Choisir concluent à une augmentation moyenne de 10% pour les fournitures scolaires cette année. La ministre déléguée au Commerce Olivia Grégoire a indiqué, dans la foulée de la publication de cette enquête, qu'elle avait saisi la DGCCRF, la direction de générale de la concurrence et de la répression des fraudes, pour enquêter sur ces hausses de prix.

Les produits de papeterie flambent

D'après les relevés effectués par les membres de l'UFC Que Choisir sur un ensemble de 137 produits vendus en supermarché, les fournitures scolaires ont donc augmenté de 10% en moyenne, toutes catégories confondues, entre juillet 2022 et juillet 2023. Ce sont les produits de papeterie (cahiers, feuilles, classeurs), qui ont le plus augmenté, avec une hausse moyenne de 14 %. Les feuilles à carreaux ont même augmenté d'environ 30 % sur un an. Une tendance qui s'explique par la hausse du prix de la pâte à papier, qui a augmenté de 17% entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023, indique l'association. Les cours de la pâte à papier avaient plus que doublé entre juin 2020 et septembre 2022, selon l'Insee, avant de refluer.

L'association de consommateurs indique que d'après son enquête, les marques de distributeur (comme Marque Repère, marque Auchan ou U) ont davantage augmenté, à 11%, que les grandes marques, qui ont augmenté de 9%. Mais les marques distributeur restent, en moyenne, moins chères que les grandes marques.

Le matériel artistique comme les peinture et les pinceaux augmentent en moyenne de 9% d'après l'UFC Que Choisir. Le matériel nécessaire aux matières scientifique, comme les règles ou les compas, a augmenté de 8%. À noter que les équerres augmentent en moyenne de 19%. Les stylos, crayons et feutres sont, eux, en hausse de 7 %.

Le gouvernement saisit la Répression des fraudes

Face à ces hausses, la ministre Olivia Grégoire a donc saisi la Répression des Fraudes. "Vigilante à la protection du pouvoir d'achat des Français, j'ai demandé aux services de la DGCCRF d'enquêter", a-t-elle indiqué sur Twitter. Les conclusions seront rendues en septembre, complète la ministre.

Le gouvernement ne veut "pas d'abus" à veille de la rentrée

La DGCCRF, qui dépend de Bercy, devra "vérifier du côté de la grande distribution ce qui est fait, (au-delà) de la simple répercussion des prix" du marché, en faveur des consommateurs, notamment au moment des promotions de fin août, "et qu'il n'y ait pas d'abus", à la veille de la rentrée scolaire, a précisé le cabinet d'Olivia Grégoire à l'AFP.

En mai, le gouvernement avait demandé aux distributeurs d'intégrer pour la rentrée scolaire des fournitures au dispositif anti-inflation qu'il a promu depuis mars pour endiguer la hausse des prix dans les supermarchés.

