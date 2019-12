Les foyers de l'enfance et de la famille en grève dans la Loire

Saint-Genest-Lerpt, France

Les neuf foyers FDEF de la Loire accueillent des mineurs de la protection de l'enfance, mais aussi des jeunes migrants non accompagnés. Un appel a été lancé par la CGT Santé et Action sociale pour dénoncer les conditions de travail de plus en plus difficiles, et surtout des conditions d'accueil dégradées pour les enfants.

Pour France Montoy, éducatrice et secrétaire CGT pour le foyer, les salariés sont mal gérés et surtout ils ne sont pas écoutées. Elle déplore des changements dans les équipes qui perturbent les enfants :

"Par exemple pour les 3-6 ans, il y a 35 personnes qui ont pris en charge ces petits sur deux ans. C'est complètement déstructurant, on n'est pas du tout dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant."

Pour parler de ce sujet, Fabienne Perrin sera notre invité mardi 3 décembre à 7h50 sur France Bleu Saint-Étienne Loire. Elle est conseillère départementale de la Loire en charge de la jeunesse, et présidente du Conseil d'administration du FDEF 42.

Un rassemblement est prévu devant le siège social du FDEF 42 à Saint Genest Lerpt, ce mardi à 10h.