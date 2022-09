Les foyers lorrains face à la hausse de 15% annoncée pour le prix de l'énergie

"Encore quelque chose de plus à sortir et à prévoir dans le budget", se désole Christine, habitante de Domgermain, près de Toul. Avec son mari, le couple gagne environ 3 500 euros par mois, et doit déjà assumer la facture de la maison principale. Mais avec cette hausse de 15% maximum annoncée pour l'an prochain, elle atteint des niveaux qu'elle n'avait jamais connu auparavant. "Je commence à regarder de plus près pour mes achats, parce que même avec des revenus stables, c'est difficile aujourd'hui. Alors je pense à ceux qui n'ont même pas ce confort là."

Double-facture

Parmi ses 3 enfants, l'aînée est désormais étudiante dans les Vosges, à Remiremont. Ce qui signifie qu'elle a aussi dû prendre un logement pour s'épargner une route bien trop longue. "Je dois donc ajouter 60 euros par mois d'électricité pour son appartement de 30 mètres carrés", explique-t-elle. Avec là aussi une hausse de prévue.

Alors comment faire ? "On ne peut pas rogner sur la cantine et l'alimentaire. J'ai de la chance d'avoir des enfants qui ne sont pas exigeants donc on n'est pas trop orientés sur des habits de marque, mais peut-être qu'on devra moins dépenser sur le vestimentaire." Sachant que les deux autres enfants sont en terminale et qu'ils devront peut-être, eux aussi, l'an prochain se loger ailleurs, et faire gonfler encore plus la facture.

Reportage avec Christine, habitante de Domgermain. Copier

Les classes moyennes en souffrance

Pour Karel, à Houdemont, c'est le même constat. Il faudra rajouter l'an prochain une quinzaine d'euros aux 133 qu'elle dépense déjà tous les mois pour l'électricité. "En plus, je suis au tout-électrique", ajoute-t-elle. Avec son conjoint, environ 3 000 euros tombent tous les mois dans le compte en banque. "On pourrait peut-être avoir des solutions, mais je vois mal ce qu'on pourrait faire de plus", explique celle qui a déjà commencé à réduire sa consommation, principalement par souci d'écologie.

Comme Christine, Karel se retrouve donc à compter de plus en plus ses sous. Elle aussi pense à ceux qui n'ont pas les mêmes revenus, et s'interroge. "Quand on est dans une classe très aisée, ça va. Quand on est moins aisé, on a des aides. Quand on est comme moi dans une classe un peu moyenne, où on gagne à peu près bien notre vie, j'ai l'impression qu'on paye beaucoup. Dans un sens, c'est bien parce que ça veut dire qu'on gagne de l'argent, mais en même temps on nous ponctionne sur les impôts, sur l'énergie, la voiture. Et ça devient anxiogène."